7 semne surprinzătoare ale unui sistem imunitar slăbit

Sistemul imunitar funcționează 24 de ore din 24 pentru a se asigura că organismul este protejat în fața unor microorganisme invadatoare și a altor factori de mediu.



Este principalul scut al corpului în fața bolilor infecțioase și a diverselor afecțiuni care pot provoca deces prematur. De aceea, funcționarea sa este vitală pentru supraviețuire. Totuși, atunci când sistemul imunitar este slăbit nu mai poate funcționa în parametri normali pentru a te proteja. Mai jos poți vedea care sunt principalele semne ale unui sistem imunitar slăbit.



Răcești sau ai infecții des

Este normal să răcești sau să ai infecții de 1-3 ori pe an. Însă dacă răcești mai des de atât s-ar putea să ai sistemul imunitar slăbit.

De asemenea, herpesul genital, febra tifoidă sau infecțiile urinare sunt doar câteva afecțiuni care pot apărea pe fondul unui sistem imunitar slăbit. În acest caz, virusurile și bacteriile pătrund mai ușor în corp deoarece nu sunt detectate. Detalii aici!



Ai frecvent eczeme ale pielii

Pielea este prima barieră în lupta contra germenilor. Felul în care arată reflectă, totodată, cât de bine funcționează sistemul imunitar. Dacă pielea este uscată sau apar frecvent porțiuni cu eczeme, acesta reprezintă un semn al inflamației și poate indica faptul că sistemul imunitar este slăbit.



Te confrunți cu probleme digestive recurente

Sistemul digestiv este un alt indicator pentru sănătate. Potrivit doctorilor, sănătatea depinde de sistemul digestiv. Acest lucru se explică prin faptul că stomacul și intestinul conțin numeroase microorganisme benefice, numite și „bacterii bune”. Aceste bacterii ajută la digestia alimentelor și protejează organismul de diverse substanțe străine care ar putea fi introduse prin alimentație. De asemenea, se crede că până la 70% din celulele sistemului imunitar se află de-a lungul tubului digestiv. Dacă te confrunți frecvent cu diaree, constipație sau balonare, este posibil să ai sistemul imunitar slăbit.



Ești stresată tot timpul

Stresul este răspunsul normal al organismului la situații tensionate. De exemplu, dacă există un risc de accidentare, crește nivelul hormonilor asociați stresului pentru a pregăti corpul să ia măsuri în vederea evitării vătămării. Acesta este scenariul normal. Însă, atunci când hormonii stresului sunt secretați în situații banale care nu au de-a face cu pierderea vieții, există un risc mai mare de inflamație. Acest lucru favorizează reducerea numărului de leucocite (globule albe), un grup de celule care fac parte din sistemul imunitar al organismului. Pe termen lung, stresul pe fondul unor lucruri minore poate reduce funcțiile sistemului imunitar.



Ești obosită tot timpul

În viața de zi cu zi muncim din greu pentru a ne atinge obiectivele și pentru a ne satisface dorințele. Deci este firesc să fii obosită seara după o zi de muncă. Însă, dacă ești obosită în continuare, chiar și după ce te-ai odihnit, este posibil ca acest lucru să fie un indicator al sistemului imunitar slăbit. Atunci când sistemul imunitar nu funcționează la capacitate maximă, corpul începe să obosească mai repede decât de obicei deoarece trebuie să depună un efort suplimentar pentru a elimina virusurile și bacteriile. Oboseala mintală, slăbiciunea musculară, durerile de stomac sau durerile articulare pot indica extenuarea specifică unui sistem imunitar slăbit.

În plus, imunitatea poate fi afectată și dacă nu te odihnești suficient. Odată cu lăsarea serii corpul eliberează melatonină, hormonul somnului. Pe lângă starea de somnolență asociată, acest hormon este implicat și în declanșarea sistemului imunitar. Cu alte cuvinte, pe durata somnului, organismul începe să se repare singur. Somnul insuficient sau necalitativ poate crea condițiile unui sistem imunitar slăbit.



Nu petreci suficient timp la soare

Dermatologii recomandă cel puțin 10-15 minute pe zi sub razele soarelui. Dacă lucrezi noaptea, nu petreci timp în lumină naturală sau ții perdelele trase pe timpul zilei, s-ar putea să îți compromiți sistemul imunitar. Expunerea la soare ajută la producția de vitamina D, necesară pentru o stare de bine. De asemenea, lumina naturală ajută la stimularea celulelor sistemului imunitar, astfel că petrecând timp sub razele soarelui îți ajuți imunitatea.



Mănânci alimente bogate în zahăr și carbohidrați rafinați

O dietă în care predomină zahărul și carbohidrații rafinați afectează sistemul imunitar. Atunci când nivelul zahărului din sânge crește rapid, cum se întâmplă în cazul unei diete formate majoritar din carbohidrați rafinați, sistemul imunitar este mult mai puțin eficient în combaterea patogenilor. Astfel, imunitatea funcționează la o capacitate de doar 50% după 1-2 ore în care ai consumat carbohidrați rafinați, iar efectele pot persista până la cinci ore.

Sistemul imunitar reprezintă gardianul care ne asigură sănătatea. Însă atunci când este slăbit, corpul nostru se resimte. Ce putem face pentru a ne ajuta imunitatea să funcționeze normal? Urmarea unei diete pe bază de fructe, legume, cereale integrale, lactate degresate și carne slabă reprezintă un prim pas. Activitatea fizică regulată în aer liber și sub razele soarelui reprezintă o altă soluție. La acestea se adaugă renunțarea la obiceiurile negative, menținerea greutății optime și un somn odihnitor.