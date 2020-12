Alte 20 de tone de prune moldovenești au fost distruse de autoritățile din Rusia

Potrivit informației oficiale publicate pe site-ul Rosselhoznadzor, în alte 20 de tone de prune moldovenești a fost depistat dăunătorul – molia orientală a fructelor (Grapholita molesta Busck.), informează Agrobiznes.md.



Potrivit sursei citate, Grapholita molesta Busck este declarat organism de carantină pe teritoriul Federației Ruse. Starea viabilă a dăunătorului a fost confirmată în urma unei analize de laborator.



Proprietarul prunelor a fost înștiințat. Conform legislației Federației Ruse, lotul în care a fost depistat obiectul de carantină a fost distrus sub supravegherea Rosselhoznadzor.



În plus, Rosselhoznadzor a transmis o solicitare Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Moldova, prin care se cere verificarea mai minuțioasă a loturilor exportate.



Per total, în lunile octombrie și noiembrie în 7 loturi de prune moldovenești au fost depistate organisme de carantină (în 3 loturi Grapholita molesta Busck și în 4 loturi Monilinia fructicola).