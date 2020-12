Cum se estorchează bani în cadrul ANSA

Sistemul de siguranță alimentară a fost și rămîne o structură puternică pentru însușirea surselor financiare ilicite de la diverși producători, încă din perioada în care fruncționa ”SanEpid”, organele Fito și Veterinară de control. Comasarea acestor instituții într-o singură agenție (ANSA) a consolidat doar structura, fiind create diverse scheme de estorcare a mitei de la producătorii și exportatorii autohtoni. În același timp, a fost construită și o verticală rigidă de control din partrea cercurilor politice de vîrf asupra activității ANSA și schemelor implementate de ultima.



Mai exact, toate aceste acțiuni și scheme erau controlate și monitorizate de către ex-liderul PDM Vladimir Plahotniuc prin intermediul celor 2 fini ai săi – Dorin Damir și Andrian Candu. Drept urmare, de ultimii au fost monopolizate schemele de export a produselor din carne, cereale, floarea soarelui și alte produse alimentare. De menționat, că monitorizarea și dirijarea acțiunilor ilegale continuă și pînă prezent din Miami prin intermediul celor 2 persoane interpuse.



Actualmemnte ANSA, de fapt este „divizată” în 3 părți: Piața centrală din mun. Chișinău, mun. Chișinău și teritoriul administrativ al țării.



De asemenea, convențional, ANSA poate fi împărțită în „scheme de afaceri”:



- certificate fitosanitare moldovenești pentru reexport (cea mai mare pondere de venit, până la 3 milioane de euro pe zi)



- certificarea producției, autorizarea, confirmarea condițiilor tehnice



- autorizarea mărfurilor importate.



Piața centrală:



Pînă în luna iunie 2019, responsabil de activitatea Pieței centrale și supravegherea schemelor de estorcare a banilor de la agenții economici era apropiatul lui Vladimir Plahotniuc, Serghei Iaralov.



În pofida schimbărilor survenite pe arena politică a Moldovei, actualmente, Piața centrală continuă să fie patronată de același Iaralov prin intermediul unor colaboratori ai MAI, care sunt controlați de către Dorin Damir. Sumele bănești colectate în Piața centrală au drept destinație finanțarea grupului lui Andrian Candu ”Pro Moldova”.



La rîndul său, schemele de estorcare a banilor din Piața centrală, continuă să fie gestionate de către Venger Roman Anatolie, șeful ANSA pe mun.Chișinău. Oficial, responsabil pentru controlul sanitar-veterinar-fito în Piață este specialistul ANSA Lilia Porcescu, soția lui Grigore Porcescu (fost Director-adjunct ANSA, actualmente șef al Laboratorului din cadrul Centrului Republican de Diagnostic Veterinar). De facto, gestionarea controlului sanitar-veterinar-fito este realizată de administratorul pavilionului nr. 2 al Pieței Centrale din mun. Chișinău, Grigore Jora. Fratele lui Grigore Jora, Ștefan Jora, este angajat al Direcției Municipale pentru Siguranța Alimentelor. Soția lui Ștefan Jora este sora Liliei Porcescu.



Acoperirea” atacurilor asupra antreprenorilor comise de către Ștefan Jora, este efectuată de către Maxim Grosu, angajat al Poliției Economice din cadrul Direcției de Poliție a mun.Chișinău, de pe str.Tighina 6. Din partea SIS, ”afacerea” este protejată de către Ruslan Bujor.



Schema respectivă funcționează în felul următor: la sfârșitul zilei de muncă, Grigore Jora, colectează banii, registrele, pe care îi transmite lui Roman Vegner pe strada Vasile Lupu 48 din Chișinău sau într-un alt loc convenit. Cel mai frecvent acest lucru se întâmplă seara târziu.



Municipiul:



Controlul asupra municipiului îl deține același Vegner Roman Anatolie, șeful ANSA pe mun.Chișinău.



Companiile de producere a produselor alimentare, în special produsele din carne, sunt inspectate și autorizate de ANSA. Pentru a obține autorizația, întreprinderile sunt obligate să angajeze doar acei medici-veterinari, care sunt indicați de conducerea ANSA. Această activitate este supravegheată de către Ion Dabija, mâna dreaptă a lui Roman Vegner. Salariul medicului veterinar, la fel este „aprobat” de către Ion Dabija. În așa mod, întreprinderea nominal angajează la lucru o persoană apropiată conducerii ANSA, care poate nici să nu activeze. Munca așa numitului ”angajat” efectiv este realizată de angajații ANSA, iar salariul acestuia ajunge contabilitatea tenebră.



Toate certificatele, permisiunile și certificatele sunt eliberate agenților economici, doar contra mită. Chiar dacă antreprenorul a efectuat totul conform legislației, iar conducerea ANSA este nevoită să emită autorizațiile „gratuit”, în scurt timp subordonații lui Ion Dabija: Dumitru Rotari, Ștefan Jora, Vitalie Dolganiuc, Eugen Straistă de comun cu Poliția economică de la Tighina 6 (Maxim Grosu) - organizează raiduri, verificări și blochează activitatea întreprinderii.



De la toți marii producători de carne din mun. Chișinău, lunar sunt estorcate sume bănești colosale pentru așa numita „acoperire” din partea ANSA. Spre exemplu, Compania ”Pegas” lunar achită 10 mii de euro.



Companiilor care refuză să plătească mita (exemplu SRL ”Axedum”) le este retrasă autorizația și li se blocează întreaga activitate. Directorul SRL ”Axedum”, Gheorghe Cojocari a refuzat să plătească suma estorcată, chiar mai mult – a mers la o confruntare deschisă cu Roman Vegner. Cojocari a încercat să caute sprijin în Parlament, găsind susținere din partea a cîțiva deputați. Însă în cercurile politice, Cojocari și deputații simpatizanți nu au fost susținuți, în schimb Roman Vegner a primit o ”undă verde” pentru distrugerea SRL ”Axedum”. În consecință, Cojocari a fost impus să-și ceară scuze și să achite „taxa” lunară.



Porcescu Vitalie, șeful Departamentului pentru siguranța alimentelor de origine animalieră (rudă cu Porcescu Grigore, ex-Director adjunct al ANSA, actualmente șef al Laboratorului din cadrul Centrului Republican de Diagnostic Veterinar) - supraveghează coordonarea și aprobarea reglementărilor tehnice pentru marfa produsă. Pentru fiecare instrucțiune aprobată, mărimea mitei constituie 3000 lei. De asemenea, Porcescu Vitalie este responsabil de certificarea și atestarea medicilor veterinari.



Radu Musteață, șeful Secției pentru siguranța produselor de origine vegetală –controlează „colectarea” de bani de la importatorii și producătorii de sucuri, apă, pâine și produse de panificație, alimente pentru copii. Banii estorcați îi transmite către Roman Vegner.



Sîrghi Serghei, șeful Secției unități comerciale, alimentare publică și protecția cumpărătorilor - supraveghează magazinele, supermarketurile, etichetarea, amplasarea produselor pe rafturi în conformitate cu standardele existente.



Raioanele:



ANSA-Nord Edineț: șef-adjunct Bronislav Lîsîi.



Personal este implicat direct în eliberarea certificatelor fitosanitare moldovenești pentru produsele de origine străină pentru reexportarea ulterioară. În cea mai mare parte, acestea sunt produse de calitate scăzută sau chiar produse contaminate (spre exemplu, un lot de prune care a fost returnat de organele de control sau structurile de forță din Federația Rusă).



Acțiunile lui Bronislav Lîsîi crează o concurență neloială față de producătorii locali, iar ca consecință știrbește imaginea Republicii Moldova în plan extern.



Zilnic, Bronislav Lîsîi emite 400-500 de certificate, în majoritate pentru „schema de reexport”, pentru care estorcează 1000 euro pentru fiecare camion.



Aceleași scheme au fost identificate în:



ANSA-Nord Fălești: șef Balica Eduard



ANSA-Centru Criuleni: șef Spiridonov Alexandru. Concomitent, Spiridonov controlează schema de eliberare a certificatelor fitosanitare pentru exportul de grâu și floarea soarelui.



Sumele bănești estorcate, de asemenea sunt transmise lui Roman Vegner.



Vitalie Carauș, șeful Secției supraveghere veterinară - controlează medicii veterinari din toate raioanele, vaccinele, materialele consumabile, clinicile veterinare și farmaciile. Sub auspiciile ANSA, a fost elaborat un plan pentru vaccinarea și diagnosticarea animalelor din Republica Moldova. Licitația pentru achiziționarea de vaccinuri a fost organizată netransparent, după care vaccinele au fost distribuite în raioane.



Implementarea planului de diagnosticare și vaccinare IINTEGRAL este finanțat din bugetul de stat. Medicii veterinari din raioane, controlați de Vitalie Carauș, nu au efectuat nici o lucrare de diagnosticare și vaccinare, în actele prezentate fiind menționat că aceste lucrări au fost executate. Ulterior, personalul Secției supraveghere veterinară efectua verificările la fața locului, colecta actele cu lucrările presupus efectuate. În baza acestor „rapoarte”, erau alocați banii din bugetul de stat, care erau transmiși în contabilitatea tenebră a lui Roman Vegner. Vaccinurile rămase în urma lucrărilor fictive, prin căi de contrabandă erau transportate în Ucraina sau comercializate local. Pînă la demiterea sa în octombrie 2019, această ”schemă” era supravegheată de Ion Toma.



Vama:



În scopul de a reduce componenta de corupție, în cadrul ANSA au fost implementate două programe de calculator: LIMS și TRACES.



La trecerea prin vamă, pînă la primirea autorizației vamale, produsele alimentare sunt supuse controlului fitosanitar. Procedura respectivă are loc prin colectarea de eșantioane de produse importate, sigilarea acestora cu mijloace speciale cu număr unic de identificare și expedierea pentru analiză către Laboratorul din cadrul Centrului Republican de Diagnosticare. Toată informația despre produse, eșantioane, numărul sigiliului și rezultatele analizei urmează să fie introduse în sistemele informaționale menționate mai sus.



De menționat, că acest Laborator unicul pentru întreg teitoriul țării. Conform actelor normative, toate aceste probele trebuie să fie livrate la Laborator de către ANSA, cu suportarea tuturor cheltuielilor. Însă, conducerea ANSA conștient nu alocă fonduri pentru transportul de eșantioane, motivând lipsa resurselor financiare și obligând antreprenorii să livreze probele în Laborator de sinestătător.



Angajații ANSA din punctele vamale utilizează diferite metode pentru a introduce în sistemele TRACES și LIMS date incorecte, astfel tergiversînd la maxim procesul de control. În rezultat, pentru a accelera procedurile, agentul economic este pus în situația de a oferi mită, care constituie 2000 euro per camion. În caz contrar, camionul va staționa în punctul vamal, fiind în așteptarea rezultatelor de laborator și înregistrarea lor în sisteme informaționale.



Pentru urgentarea rezultatului testelor de laborator sau falsificarea acestora este responsabil Porcescu Grigore, fost director-adjunct al ANSA, actualmente șef al Laboratorului din cadrul Centrului Republican de Diagnostic Veterinar. Falsificarea rezultatelor analizelor și introducerea lor în sistemele LIMS și TRACES este efectuată de către subordonata sa Orlova, cu care activează împreună de circa 20 ani. Ulterior, documentele sunt transmise direct către Porcescu Vitalie (șeful Secției pentru siguranța alimentelor de origine animalieră) și Radu Musteață (șeful Secției pentru siguranța produselor de origine vegetală).



ANSA, scurt istoric: acțiuni ale foștilor angajați:



Radu Mudreac, fost șef al Direcției Municipale pentru Siguranța Alimentelor, actualmente deputat în Parlamentul RM fracțiunea PSRM. Inițial a activat în calitate de administrator al Clinicii veterinare de pe str. Vasile Lupu din mun.Chișinău. Radu Mudreac închiriază clinica veterinară pe str. Vasile Lupu, unde desfășoară activități veterinare și clinice. Închirierea clinicii constituie 00 lei. Prin intermediul acestei clinici sunt comercializate vaccinuri, aceasta fiind considerată ca o unitate ANSA.



Pe teritoriul clinicii este deschis un bar de tip închis, unde sunt primite diverse delegații și oficiali de rang înalt cu participarea „fetelor de purtare ușoară”. Barul respectiv a fost deschis, după ce angajații ANSA au fost fotografiați în centre de divertisment în ipostaze compromițătoare.



O altă „schemă” utilizată de conducerea ANSA este denumită ca „Carantina”. Esența acesteia: introducerea carantinei („ciuma africană”, gripă, etc.) pe un anumit teritoriu în scopul de bloca vânzarea cărnii în acest teritoriu. Cel mai frecvent schema este utilizată înainte de sărbători, când importatorii aduc o cantitate mare de carne, astfel încât producătorul local să nu creeze concurență. Pentru a anula „carantina” de la producătorii regiunii sunt estorcate sume de circa 40-50 de mii euro.



Investigațiile continuă.



Totodată, solicităm organelor de drept să se autosesizeze pe marginea celor relatate și adoptarea unei decizii, conform legislației în vigoare.