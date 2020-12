Astăzi este Ziua Internaţională a Drepturilor Omului

Astăzi, 10 decembrie, se împlinesc 72 de ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. Tema Zilei Drepturilor Omului, propusă de Organizaţia Naţiunilor Unite, în acest an se referă la pandemia COVID-19. Cu acest prilej, prim-ministrul Ion Chicu a venit cu un mesaj prin care subliniază importanţa acestei zile.



„Această aniversare oferă un prilej în plus pentru a face o retrospectivă a provocărilor şi problemelor pe care le întâmpină Republica Moldova la capitolul respectării drepturilor omului, a realizărilor obţinute până acum şi a acţiunilor pe care trebuie să le întreprindem în continuare pentru a promova şi consolida drepturile omului, democraţia, statul de drept şi egalitatea de gen în toate domeniile de activitate”, se arată în mesajul premierului.



În pofida provocărilor generate de pandemie, Guvernul Republicii Moldova continuă să vină cu măsuri, iniţiative şi programe de asigurare a drepturilor omului pentru toţi cetăţenii noştri, mai declară Ion Chicu.



„Guvernul a adoptat recent în cadrul şedinţei Consiliului Naţional pentru Drepturile Omului primul raport al Planului de acţiuni în domeniul drepturilor omului, adoptat pentru perioada 2018-2022, fiind şi un document de politici specializat în premieră cu susţinerea partenerilor noştri internaţionali, în special, a Oficiului Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului al ONU în Moldova. Planul cuprinde realizări şi provocări de politici identificate pe cele 16 domenii de intervenţie”, se menţionează în mesajul premierului.



Tototată, Ion Chicu afirmă că Republica Moldova se aliniază campaniei „Stand Up for Human Rights - Recover Better” („Apară drepturile omului – pentru o recuperare mai bună) şi evidenţiază importanţa asigurării şi promovării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.