Top 5 alimente care te ajută să scapi de retenția de apă

Retenția de apă este situația medicală care îți pune cele mai multe probleme, în special în perioadele caniculare. Practic, retenția de apă sau edemul, așa cum este el denumit din punct de vedere medical, este cauzată de acumularea de lichid în țesuturile organismului.



Situațiile care facilitează retenția de apă sunt, după cum urmează: temperaturile ridicate, călătoriile lungi cu avionul, insuficiența venoasă, dezechilibre hormonale. De asemenea, persoanele care stau mult în picioare și suferă de tulburări circulatorii sunt predispuse la apariția edemelor.



Retenția de apă este favorizată de o cantitate în exces de sodiu în organism. Primul pas pe care trebuie să îl facem este să reducem consumul zilnic de sare. Alte metode prin care putem reduce edemele și ameliora simptomele sunt: masajul limfatic și ridicarea picioarelor la aproximativ 45 de grade față de poziția corpului.



În lupta împotriva acestei condiții medicale, alimentația joacă un rol esenția. Pentru a scăpa pe cât putem de mult de efectele negative ale retenției de apă trebuie să consumăm alimente care au efect diuretic, dar și efect laxativ. Nu cumva să micșorăm consumul de apă, în situația în care reținem apă, hidratarea este foarte importantă. O hidratare corectă va elimina mai repede apa din organism.



Top 5 alimente care te ajută să scapi retenția de apă



La capitolul alimentație, există o categorie clară de alimente pe care, dacă le consumi, cu siguranță te vor ajuta să elimini cu folos excesul de apă.



1. Sparanghelul – pe lângă faptul că este un diuretic foarte bun, sparanghelul este și o bombă din punct de vedere nutritiv.

2. Grepfrutul – excepțional în drenajul limfatic, arde grăsimile în mod natural datorită consumului ridicat de vitamina C.

3. Ceapa – consumată sub formă de suc, ceapa stimulează funcția renală. Pe de altă parte, dacă este consumată în stare crudă sau fiartă este un remediu natural impotriva edemelor de la nivelul membrelor inferioare.

4. Ananasul – bogat în fibre și cu un conținut important de bromelaină, consumul de ananas favorizează digestia și crește drenajul edemelor.

5. Castravetele – cu un conținut crescut de potasiu și scăzut de sodiu, consumul de castraveți asigură buna funcționare a rinichilor. În plus, castravetele are o valoare calorică scăzută, fiind recomandat persoanelor care vor să slăbească.