Dacă în tinerețe nu ai ascultat sfaturile medicilor și ai mâncat haotic fără să ții cont de reguli și de nevoile organismului, la vârsta a treia consumul de alimente integrale și mai putin procesate, cât mai naturale și în stare crudă este obligatorie. După 60 de ani corpul te trădează, nu te mai ascultă, are nevoie de alți nutrienți și de vitamine în plus pentru a face față consumului energetic.



Iată care sunt cele cinci vitamine obligatorii după 60 de ani



Suplimentarea zilnică cu vitamine se va face doar cu avizul medicului pentru că unele vitamine pot interacționa cu tratamentul medicamentos prescris.



Complexul de vitamine B

Odată cu înaintarea în vârstă scade absorbția vitaminei B12 ce are un rol cheie în funcționarea creierului. În plus, o doză zilnică de 1.3 mg de vitamina B6 poate îmbunătăți funcțiile cerebrale. Un deficit de vitamina B9 este strâns legat de apariția depresiei, afectând totodată funcția cognitivă.



Vitamina C

Este vitamina care ne protejează de infecții. Ne ajută să luptăm împotriva răcelilor și ajută organismul la vindecarea mai rapidă. Crește absorbția fierului. Atenție, însă, că excesul de vitamina C poate duce la iritarea mucoasei gastro-intestinală producând gastrite.



Vitamina D

Cu fiecare an care trece pielea sintetizează tot mai greu vitamina D. Se știe deja rolul major pe care vitamina D îl are în întărirea oaselor și a mușchilor. Rolul vitaminei D de fixare a calciului pe oase este arhicunoscut. Persoanele cu vârstă înaintată pot preveni osteoporoza și fracturile prin suplimentarea de Vitamina D.



Vitamina E

Consumul de vitamina E poate reduce riscul de boli cardiace coronariene la bărbaţi. Se spune că vitamina E acționează asupra radicalilor liberi și ar putea încetini procesul de îmbătrânire biologică. Administrarea suplimentară a vitaminei E poate avea efecte benefice la pacienții cu ateroscleroză.



Vitamina A

Vitamina A este cunoscută pentru rolul pe care-l are pentru menținerea sănătății pielii și a ochilor. Mărește acuitatea vizuală pe timp de noapte și stimulează formarea de celule albe care intră în componența sistemului imunitar. Previne cataracta, glaucomul și alte afectiuni oculare degenerative.