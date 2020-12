Ce spun astrele azi, 9 decembrie

Berbec

Atunci cand este prea mult, nu se poate ca lucrurile sa mearga bine; astazi aveti tendinta de a va asuma mult prea multe responsabilitati, asa ca este foarte posibil sa ajungeti, destul de repede, itnr-un impas. Oricat de bine v-ati organiza, trebuie sa fiti constienti ca si organismul vostru are niste limite, iar mintea voastra nu poate fi concentrate 100% din timp. Binenteles ca, dupa un astfle de efort supraomenesc, criticile va pica foarte greu, insa trebuie sa invatati ce se poate si ce nu, sa recunoasteti unde ati gresit. Alta data trebuie sa fiti mai cumpatati sis a incercati sa impresionati prin calitate, nu prin cantitate.



Taur

Exista numeorase modalitati de a ajuta pe cineva, la nevoie, insa asta nu inseamna ca, de fiecare data, sa dati respectivei persoane mura in gura. Asta nu se inseamna ajutor, ci, mai degraba, opusul sau; faceti rau persoanei respective daca mereu interveniti si rezolvati problemele in locul sau. Provocarile de la locul de munca va vor solicita rezervele de energie; nu sunteti persoana care sa renuntati asa usor, insa azi, tara ati mai amana treburile astea serioase pentru a doua zi. Totusi, trebuie sa va ganditi ca astfel riscati sa va aglomerati programul si sa va dati peste cap si planurile pentru ziua urmatoare.



Gemeni

Incercati sa fiti ceva mai selectivi astazi, in privinta proiectelor in care va implicati; este bine ca, daca aveti posibilitatea de a alege, sa alegeti ceva care sa va puna in valoare, la maximum, punctele voastre forte. Daca doriti sa gasiti un vechi prieten, acest lucru nu poate fi prea dificil, cu mijloacele tehnologice de astazi; fiti perseverenti si, cu siguranta, la un moment dat, veti gasi indiciile cautate. Relatiile cu familia vor fi putin tensionate, din cauza modului in care unul dintre membrii familiei se comporta in cadrul domestic; trebuie potolit, deoarece, din cauza sa, se poate inflama intreaga atmosfera familiala.



Rac

Colegii de munca ar putea fi sprijinul vostru astazi, in conditiile in care s-ar putea sa va confruntati cu unele probleme personale, care sa faca mai dificila concentrarea la locul de munca. De altfel, colaborarea cu colegii de munca va depinde foarte mult de modul in care ati relationat cu acestia in timpul activitatii voastre profesionale. Daca ati stiut sa va faceti placuti, sprijinul va fi mult mai consistent; in caz contrar, probabil ca unii va vor ajuta din mila, insa nu, intotdeauna, asa cum ar trebui. Faptul ca sunteti mereu ocupati cu cate ceva ar putea face partenerii sa se gandeasca ca ii evitati; ar trebui sa va puneti mai mult in pielea celuilalt, pentru a reusi sa ajungeti la o mai buna intelegere in relatia de cuplu.



Leu

Astazi este posibil sa fiti presati sa luati unele decizii care nu prea va vor face mare placere; unele dintre ele vor pune presiune suplimentara asupra voastra si vor spori stresul evolutiilor. Este bine sa va urmati propriile instincte, pentru ca, de regula, aveti dreptate, insa, uneori, nu strica sa mai ascultati si parerile celor din jur, mai ales daca vin de la persoane de incredere. Este bine sa evitati, pe cat posibil, situatiile conflictuale, atat la locul de munca, cat si in plan personal; aveti destule pe cap, astazi, pentru a mai fi antrenati si in astfel de situatii. Nu trebuie sa va mire daca, la finalul zilei, va veti confrunta cu dureri de cap si chiar insomnii; incercati sa gasit modalitati de relaxare si luati masuri de ameliorare a situatiei.



Fecioara

Veti avea nevoie de multa diplomatie pentru a aplana un conflict ce izbucneste aproape din senin, la locul de munca; se prea poate ca slujba voastra sa fie in pericol. Va trebui sa actionati cu multa prudenta, sa gasiti calea cea mai potrivita de a iesi cat mai putin vatamati dintr-o astfel de situatie. Daca veti actiona impulsiv, atunci este foarte posibil ca finalitatea sa fie cea mentionata mai devreme; puteti sa va impacati cu situatia, daca era un lucru pe care planuiati sa-l faceti oricum: sa incheiati colaborarea cu respectivul colectiv. Totusi, este bine sa plecati amiabil, sa lasati mereu o portita deschisa si cai de dialog viabile. Incercati sa mancati mai des mancare gatita; stomacul vostru nu prea supoarta azi mancarea de restaurant, cu atat mai putn fast-food-urile.



Balanta

Lipsa planurilor bine puse la punct s-ar putea sa aduca ceva haos in viata voastra; nu este bine sa lasati lucruile la voia intamplarii. Este de dorit ca macar sa aveti idee incotro va indreptati. Veti fi solicitati sa veniti in ator unei persoane dragi, insa acest lucru ar putea dura mai mult decat v-ati fi asteptat; nu lasati sa se vada ca acest lucru va afecteaza. S-ar putea ca persoana respective sa se simta prost, in final, pentru ca a apelat la voi. Exista semne ca anumite probleme de sanatate mai vechi ar putea sa se activeze pe parcursul acestei zile sau in zilele urmatoare; fiti ceva mai atenti la semnalele transmise de organismul vostru si evitati sa faceti excese.



Scorpion

Faptul ca nu doriti sa-i deranjati pe ceilalti cu problemele voastre ar putea fi de apreciat, daca, binenteles, cei din jur ar putea sa va citeasca gandurile si sa inteleaga ce simtiti cu-adevarat. Din pacate, insa, este foarte posibil sa fiti gresit intelesi, iar persoanele din jur sa considere ca nu va pot multumi, ca va retrageti din motive cu totul diferite. Ca urmare, este bine sa incercati sa comunicati, mai ales cu partenrii de relatie, dar si cu celelalte persoane, pentru a evita orice neintelegere. La locul de munca, este cu atat mai important sa va faceti auzita vocea; contextul astral se arata favorabil evolutiilor favorabile in ceea ce priveste cariera.



Sagetator

Nu este bine ca astazi sa va concentrati prea mult pe detalii, ci, mai degraba, sa priviti intregul ansamblu, pentru a va face o parere generala. In plan profesional, este bine sa gasiti acea perspectiva care sa va ajute sa vedeti totul cat mai aproape de realitate; cu cat veti reusi acest lucru, cu atat va fi mai bine pentru voi. Anumite discutii cu prietenii s-ar putea dovedi inconfortabile, insa trebuie sa vedeti daca nu se spun unele adevaruri care deranjeaza; in acest caz, ele trebuie asumate. Kilogramele in plus pot sa genereze mari batai de cap, de la probleme de sanatate, la diverse afectari emotionale, in functie de caracterul si personalitatea fiecaruia; ar fi bine sa va adaptati actiunile, in functie de asta.



Capricorn

Unele lucruri se mai schimba, inclusiv parerile oamenilor de-a lungul timpului; daca simtiti ca e cazul sa va innoiti, sa va adaptati vremurilor in schimbare, ar fi cazul sa treceti imediat la treaba. Trebuie putin curaj pentru a face un pas indraznet, insa, daca veti gandi lucrurile asa cum trebuie, ati putea obtine satisfactii imense dintr-o astfel de evolutie. Contextul astral al acestei zile va sustine masiv in acest sens, sa ca lucrurile ar trebui sa iasa chiar foarte bine. In conflictele cu juniorii, promisiunile fara acoperire ar putea sa faca mai mult rau decat bine; este nevoie de seriozitate in discutie, de mult tact si intelegere, chiar daca nervii va sent pusi la incercare.



Varsator

Astazi ar fi bine sa pastrati lucrurile cat mai simple, cat mai basic, daca se poate spune asa, sa nu va complicati inutil; ati pierde mult mai mult timp si mai multe resurse, intr-o situatie care se poate rezolva mult mai usor si fara astfel de consumuri. Nu incercati sa va impuneti ajutorul cu de-a forta; interveniti doar cand sunteti solicitati. Aparitia de eventuale probleme financiare ar putea avea impact negativ si asupra relatiei de cuplu, daca nu ajungeti la un accord viabil in privinta utilizarii veniturilor; daca parerile sunt foarte diferite, din acest punct de vedere, este foarte posibil sa apara sciziuni in legatura sentimentala.



Pesti

Uneori, ajutorul vine de unde va asteptati mai putin; daca bine faci, bine gasesti. Iata ca astazi, lucrurile se vor simplifica foarte mult pentru voi, tocmai din perspectiva acestui ajutor neasteptat. Exista un oarecare pesimism care va domina, de regula, insa astazi nu este cazul sa lasati astfel de sentimente sa-si faca loc in inima voastra; cantonati-va langa persoane pozitive, care pot sa va sustina buna dispozitie, sa va faca sa va simtiti bine. Cu o stare de spirit vesela, lucrurile se pot face mult mai rapid si mult mai eficient. Aveti grija sa nu va implicati in operatiuni domestice la care nu va pricepeti; ati putea sa va accidentati urat, mai ales daca nu va luati masurile de percautei necesare.