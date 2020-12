În R. Moldova a fost lansat un studiu de supraveghere serologică privind COVID-19

În Republica Moldova a fost lansat astăzi studiul de supraveghere serologică privind COVID-19 și hepatitele virale B și C. Cercetarea are drept scop stabilirea nivelului seroprevalenței anticorpilor COVID-19 și hepatitelor virale în rândul populației, cu estimarea nivelul imunității colective față de COVID-19, comunică MOLDPRES.



Potrivit Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în cadrul studiului vor participa 6000 de persoane selectate din listele persoanelor aflate la evidența medicului de familie. Toate persoanele vor semna un acord de participare și li se va preleva sânge venos care va permite obținerea datelor mai precise. În total, au fost selectate 32 de teritorii administrative cu 79 de instituții medico-sanitare.



Rezultatele studiului vor determina nivelul real de răspândire a infecției cu SARS-CoV-2 (COVID-19) în rândul populației Republicii Moldova și a hepatitelor virale B și C.



Realizarea studiului de sero-supraveghere va fi coordonată la nivel național de o echipă din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică, iar suportul metodic și material la această investigare va fi acordat de Organizația Mondială a Sănătății și Institutul Robert Koch din Germania.