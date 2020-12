Moldovenii din diasporă își vor putea plăti serviciile și facturile din țară cu ajutorul unei aplicații

Moldovenii din diasporă pot opera transferuri bănești sau își pot plăti servicii și facturi din țară cu ajutorul aplicației digitale Paynet – un portofel virtual - care le permite utilizatorilor să transfere bani acasă cu comisioane mai mici, să plătească facturile sau alte taxe online fără a se deplasa la bancă, transmite MOLDPRES.



Aplicația, disponibilă deja pentru mai multe state ale lumii, a fost dezvoltată de către compania Paynet cu susținerea TEKWILL în cadrul „Inițiativei de încurajare a implicării sectorului privat”, proiect prin care cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) și al Suediei sunt generate soluții de e-commerce utile societății, precum și oportunități de atragere și pregătire a profesioniștilor în domeniul IT.



„Ideea din spatele aplicației paynet.md constă în crearea unui portofel electronic, în care se stochează informațiile despre cardurile bancare ale utilizatorilor, iar orice operațiune financiară devine mai ușor și mai rapid de întreprins. Folosind aplicația, moldovenii aflați oriunde în lume, pot achita facturi telefonice, servicii comunale, internet și televiziune, produse de frumusețe și sănătate, credite sau taxe la stat etc. Nu e nevoie să plece la bancă, să stea la cozi. Acum ei pot face orice operațiune de acasă, în siguranță. Până acum, toate tranzacțiile înregistrate au fost de succes, iar noi ne-am angajat să ajustăm opțiunile constant, pentru ca toți utilizatorii să se bucure de o experiență plăcută”, a explicat Călin Gryadcenco, director executiv Paynet.



Tranzacțiile sunt securizate cu ajutorul unui cod-parolă de unică folosință, ce este transmis prin SMS și fără introducerea căruia nu sunt confirmate operațiunile. La scurt timp de la lansare, aplicația a fost descărcată de cca 90 de mii de moldoveni din diferite state: Moldova, Italia, Germania etc. Peste 5600 de conaționali din diasporă au devenit utilizatorii acesteia, iar cca 100 de mii de lei au fost transferați prin intermediul ei, indică un comunicat al proiectului.



Aplicația este una din cele 10 inițiative private susținute în cadrul „Inițiativei de încurajare a implicării sectorului privat” de către TEKWILL cu suportul USAID și al Suediei. Suportul financiar de până la 25 de mii de dolari a fost disponibil companiilor din domeniul IT, acoperind în jur de 50% din întregul cost al inițiativei. De acest suport au beneficiat cei care au demonstrat că soluțiile lor pot produce impact asupra pieței, precum și că dețin un potențial adecvat al echipei de implementare. Inițiativa vine să reconfirme unul dintre angajamentele strategice ale proiectului – de a contribui la digitalizarea societății, dar și la majorarea numărului de specialiști în domeniu, creșterea calității capitalului uman și progresului industriei IT în general.



Potrivit Organizației Internaționale a Migrației, peste 25% de familii din Republica Moldova primesc bani de la rudele aflate la muncă peste hotare, iar aproape jumătate din acestea depind în totalitate de remitențe. În anul 2019, remitențele personale au constituit 1,3 miliarde de dolari.