Copacul care vindeca suflete. Beneficiile arborelui de tei puterea lui vindecatoare atat pentru trup dar si pentru suflet

Teiul este considerat un arbore sacru in folclorul tarilor din vestul Europei, iar pentru vechii celti simboliza altruismul. In timpul Evul Mediu exista obiceiul ca indragostitii sa-si jure iubire vesnica la umbra unui tei, deoarece exista credinta ca acest copac ii face pe oameni sa spuna numai adevarul.



Ceaiul de tei este unul din cele mai cunoscute si folosite ceaiuri de la noi. Iar virtutile terapeutice ale teiului sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri. Arborele de tei este un campion al sanatatii,toate partile acestui copac, frunzele, florile şi lemnul avand valoare pe plan medicinal.



Florile de tei, pe langa faptul ca ne imbie cu parfumul lor dulce si relaxant, sunt bogate in antioxidanti, zaharuri si vitamina C, au actiune sedativa, spasmolitica si diuretica, sudorifica, antitermica, emolienta, expectoranta, decongestiva, relaxanta, antiinflamatoare. Florile de tei contin mucilagii, uleiuri esentiale, taninuri, glucozide, flavonoide, mangan si vitamine. Mucilagiile din florile de tei au efect emolient in contact cu membranele sistemului digestiv si de aceea sunt folosite pentru a trata probleme digestive ca indigestie, greata sau diaree.



Florile de tei sunt folosite cu succes, sub forma de infuzie, in afectiunile hepatobiliare si impotriva migrenelor. Infuzia din flori de tei, bauta seara, cu o jumatate de ora inainte de culcare, trateaza starile de neliniste, anxietatea si chiar atacurile de panica.



Compresa din infuzie de flori de tei amestecate cu albastrele se va pastra pe pleoape timp de aproximativ 10-15 minute, inainte de culcare pentru a se reduce cearcanele de sub ochi.



Precautii



In antichitate se faceau bai de tei pentru a destinde trupul si spiritul. Baile cu ceai din flori de tei sunt cunoscute pentru calmarea oboselii nervoase, insomniei si anxietatii. Fac minuni in cazul copiilor iritabili sau hiperactivi.



Prepararea ceaiului pentru bai: se prepara mai intai o infuzie cu o cana si jumatate de flori intr-un litru de apa. Se filtreaza si se adauga infuzia in apa de baie.



Pentru ingrijirea pielii: ceaiul din flori de tei proaspat preparat poate fi folosit ca si loţiune pentru ten. Ceaiul de tei ajuta la regenerarea pielii. Deoarece florile de tei ajuta la reducerea inflamatiilor, ceaiul de tei este un remediu excelent pentru ochii umflati.



Lemnul de tei, partea truchiului care se gaseste sub scoarta teiului actioneaza in special la nivelul ficatului si a vezicii biliare. Aceasta permite ficatului sa filtreze mai bine toxinele din sange si ajuta vezica biliara sa secrete o cantitate mai mare de bila.



Mierea din flori de tei este unul dintre cele mai apreciate produse in toata lumea. Are o puternica aroma de tei, ca un parfum proaspat, reflexe galben-aurii, uneori si verzui, si este fluida. Mierea de tei are o puternica actiune antibacteriana la nivelul cailor respiratorii.



Mierea de tei se recomanda pentru calmarea tusei, sau pentru tratarea bronsitei. Avand un efect calmant, ca si ceaiul facut din flori de tei, mierea de albine se recomanda persoanelor care sufera de insomnie.



Dacă este adevărat că bolile trupești sunt provocate de boli sufletești, și reciproca este la fel de valabilă: remediile naturii care vindecă sufletul, vindecă sigur și trupul. Că este adevărat, o dovedește planta magică celebrată la începutul lui iunie: teiul. Acest arbore ne este atât de aproape de suflet nouă, românilor, încât e de-ajuns să-i simțim mireasma și deja putem să-i decodificăm calitățile de leac. Parfumul florilor de tei ne aduce pace în suflet, ne face meditativi și ne îmblânzește inima, pregătind-o pentru marile împliniri ale verii.