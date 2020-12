Ce spun astrele azi, 6 decembrie

Berbec

Astazi, contextul se va schimba radical fata de cel al zilei de ieri. Nu mai este recomandabil sa fiti vioara intai, ci, mai degraba, ar fi intelept sa adoptati un rol pasiv astazi, de observator si analist a ceea ce se intampla. Nu va implicati in actiuni de anvergura, pentru ca nu dispuneti de resursele necesare pentru a face fata. Nu trebuie sa va simtiti amenintati daca altcineva are idei mai bune decat voi, ci trebuie sa va puneti si voi mintea la contributie. Atentie cui, cum si in ce context dati replica astazi. Retineti-va de la chesltuieli care nu sunt neaparat necesare; de asemenea, supravegheati cu atentie conditiile investitiilor pe care doriti sa le faceti. Daca veti fi superficiali in acest sens, riscati sa fiti pacaliti.



Taur

Nu este intotdeauna usor sa castigati respectul si admiratia celor din jur. Mai ales daca va doriti acest lucru din partea unei anumite persoane, care nu este atat de receptiva pe cat v-ati dori. Acest lucru nu trebuie sa va deprime, ci sa va ambitioneze, pe viitor, in a va pune mai bine in valoare atractivitatea. Poate ca uneori ar fi bine sa mai lucrati la subtilitati, desi, in anumite imprejurari, poate fi mai bine sa fiti directi. Trebuie sa puneti corect in balanta aceste lucruri, valabile atat in plan personal, cat si in plan profesional. In familie, incercarile de a va impune controlul cu mana forte nu vor avea succes; dimpotriva, lucrurile ar putea iesi destul de complicate, daca insistati in aceasta atitudine.



Gemeni

Urmand pas cu pas sfaturile asociatilor sau a prietenilor in anumite chestiuni care necesita decizii rapide, nu va scuteste de raspundere, in cazul unui rezultat mai putin reusit. Odata ce voi sunteti factorul care ia hotararea finala, trebui sa va asumati si consecintele. Daca lucrurile nu ies asa cum v-ati fi dorit, nu este cazul sa acuzati pe altii de insuccesul vostru. In plan personal, este extrem de important sa acordati partenerului atentia necesara atunci cand va este solicitata; prospectele amoroase sunt destul de bune. Senzualitatea va poate ajuta, atunci cand lucrurile tind sa mearga intr-o directie gresita.



Rac

Va fi o zi plina de oportunitati, in diferite domenii ale vietii voastre. Capul vostru va fi plin de idei, care de care mai ambitioase. Depinde numai de voi cum veti reusi sa le fructificati.Viitorul vostru profesional arata destul de promitator! Viata sentimentala va fi plina de tandrete, relatia cu partenerul avand sanse mari sa se imbunatateasca. Va veti bucura si de sprijinul prietenilor, care va vor fi alaturi atunci cand veti avea nevoie. Pastrati-va seninatatea in fata criticilor pe care le veti primi si luati din ele partile de care trebuie sa tineti seama. Posibilitatile financiare vor fi ceva mai reduse pe ziua de azi; daca veti reusi sa va organizati asa cum trebuie finantele, nici nu veti simti ca exista unele probleme din acest punct de vedere.



Leu

Aveti grija ca, in timp ce incercati sa convingeti pe cineva de un anume lucru, sa nu va schimbati voi radical opinia in privinta respectiva! Astazi veti fi foarte maleabili din punct de vedere mental, ceea ce, uneori, poate fi chiar periculos. Incercati sa va mentineti punctul de vedere, daca ati cugetat asupra lui suficient de mult incat sa aveti o pozitie clara referitoare la acea chestiune. Nu radicalizati lucrurile, mai ales atunci cand va angajati in polemici cu apropiatii, pentru a pastra linistea in relatiile cu ei. Daca sunteti in cautarea sufletului pereche, este posibil ca astazi sa preferati complicitatea si intelegerea reciproca, in fata pasiunii si a freneziei senzuale.



Fecioara

Lucrurile vor merge struna pentru voi, astazi, mai ales din punct de vedere profesional. Sunteti la un punct de apogeu din punct de vedere mental, dar si fizic, ceea ce va fi de mare ajutor in activitatile pe care le veti desfasura. Unele persoane din jurul vostru s-ar putea simti chiar intimidate de verva cu care va desfasurati si ar putea avea probleme in a tine pasul cu voi. Intelegeti-i pe cei care s-ar putea sa aiba, spre deosebire de voi, o zi mai putin reusita. Dialogul activ in familie va poate scuti de aparitia a numeroase probleme, cuzate de neintelegerea corecta a situatiilor. Chestiunile sentimentale trebuie tratate cu seriozitate; ignorarea aparitiei unor anomalii, in acest plan al vietii voastre, poate pune probleme.



Balanta

Comunicarea va fi foarte eficienta si productiva astazi, plina de intentii bune si promisiuni de colaborare fructuoasa. Cei din jur se arata foarte interesati de ceea ce aveti de spus si isi arata disponibilitatea de a-si aduce aportul lor propriu. Nu lasati ziua sa treaca fara a fructifica cel putin o parte din ocaziile care vi se ofera. O atitudine pasiva poate afecta evolutiile din zilele urmatoare si poate minimiza rezultatele pe care le-ati previzionat anterior. nu credeti tot ceea ce auziti de pe la altii astazi; este posibil ca unele persoane sa imprastie zvonuri false, numai pentru a crea deruta si pentru a-si crea un avantaj pentru ele insele.



Scorpion

Munca in echipa va fi foarte importanta in contextul acestei zile, atat in viata privata, cat si in cea profesionala. Este un moment potrivit pentru a va pune in miscare, pentru a actiona. Utilizati toate ideile potrivite pe care le-ati avut in ultimele zile. puneti planurile pe hartie, pentru a va bucura de o acuratete crescuta. Daca se impun modificari, nu ezitati a le face. Implicati in planurile voastre pe toti cei afectati de actiunile ce vor avea loc. Astfel, fiecare va avea un cuvant de spus si nu vor exista nici un fel de neintelegeri. Ambitia si entuziasmul care va anima astazi va va permite sa faceti lucruri interesante, creative; creativitatea poate fi folosita cu succes si in plan sentimental, pentru a incepe sau consolida relatii de cuplu.



Sagetator

Va puteti astepta la o zi destul de intensa, atat din punct de vedere fizic, cat si emotional. Unele emotii negative s-ar putea sa mai persiste din zilele trecute, insa ar fi bine sa gasiti modalitati de automotivare, care sa va ajute sa mergeti inainte. Daca simtiti ca sunteti gata sa plesniti de-atata tensiune, nu lasati stresul sa va macine, nici sa va influenteze viata privata. Cautati modalitati de a va relaxa, de a va remonta psihic. Dragostea la prima vedere isi poate face aparitia astazi, insa succesul este limitat de starea de spirit in care va veti afla; este foarte posibil sa nu aveti dispozitia necesara pentru a va bucura de astfel de momente, care ar putea trece pe langa voi fara a fi fructificate.



Capricorn

Astazi vi se va prezenta o oportunitate sau un proiect atat de atractive, incat nu veti putea rezista sa stati deoparte. Exista insa un avertisment! Trebuie sa luati bine in calcul avantajele si, mai ales, dezavantajele ce pot decurge din implicarea voastra, astfel incat sa nu va prejudiciati munca depusa in ultimul timp. Inclusiv in plan sentimental, trebuie neaparat sa tineti seama de aceasta atentionare; sentimentele voastre fata de persoana iubita se vor evidentia prin profunzime si sinceritate. In ceea ce priveste starea de sanatate, o usoara sentibilitate digestiva va poate cauza probleme care sa va distraga de la munca pe care o aveti de efectuat.



Varsator

Contactul cu prietenii care muncesc sau traiesc in alte parti, mai de parte de voi, poate sa aduca in prim plan noi oportunitati de business sau de viata. Ati putea chiar ajunge sa proiectati o calatorie catre acea destinatie. Tot prietenii, cei mai de-aproape, de aceasta data, va pot facilita participarea la seminarii, intruniri stiintifice foarte interesante din punct de vedere profesional. Multitudinea de intamplari din aceasta zi ar putea, insa, sa va distraga atentia de la alte lucruri importante. Incercati sa va mentineti cat mai concentrati! Relatiile cu juniorii se anunta aducatoare de numeroase satisfactii. Starea de sanatate este buna, dar trebuie sa aveti grija sa nu exagerati, mai ales din punct de vedere psihic - evitati discutiile aprinse si situatiile conflictuale.



Pesti

Pentru astazi, exista mari posibilitati de noi investitii; investitii in bani, timp sau alte tipuri de resurse. Este un moment prielnic pentru noi inceputuri, pentru a va canaliza energiile in acest sens. Este, insa, necesar, sa analizati foarte bine factorii pro si factorii contra, astfel incat sa luati cele mai potrivite decizii. Consultarile cu partenerul sau cu alta persoana foarte apropiata se pot dovedi extrem de fructuoase. In cazul partenerului, se poate vorbi de o scuza plauzibila pentru a organiza o intalnire romantica; aveti grija, caci incapatanarea si lipsa unui grad minim de compromis, pot distruge, intr-o clipa, linistea dintre voi si partener.