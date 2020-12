Broccoli sau fructe de pădure. Află ce alimente favorizează funcționarea normală a creierului

În perioada tezelor, examenelor și a sesiunilor, cei care învață încep a crede în mituri și respectă ritualuri ce i-ar ajuta la asimilarea mai rapidă a informației. Așadar, la ordinea zilei sunt alimentele care, potrivit cercetărilor, îmbunătățesc funcționarea creierului și contribuie la calitatea memorării.



Cu siguranță am auzit măcar odată de la părinți că anume ciocolata neagră ajută la îmbunătățirea memoriei. Astfel, după părerea lor, fiecare test va fi floare la ureche dacă mâncăm o bucățică de ciocolată neagră înainte de susținerea probelor. Într-adevăr, există alimente ce îmbunătățesc funcționarea creierul, descoperă-le mai jos și notează-le pe lista viitoarelor cumpărături.



#1. Peștele bogat în grăsimi Omega-3

În această categorie se include somonul, tonul, midiile, macroul, heringul și altele. Grăsimile Omega-3 ajută la îmbunătățirea performanței cognitive, a atenției și chiar protejează creierul împotriva îmbătrânirii. Un studiu din 2017 (Quantitative Erythrocyte Omega-3 EPA Plus DHA Levels are Related to Higher Regional Cerebral Blood Flow on Brain SPECT) a arătat ca persoanele cu un nivel mare de Omega-3 aveau o circulație mai bună a sângelui în creier.



#2. Broccoli

Pe lângă faptul că este o sursă bună de fibre, broccoli este benefic și pentru creier, iar consumul lui reduce riscul de boli neurodegenerative. In plus, broccoli conține vitamina C si flavonoide, iar acești antioxidanți pot contribui la sănătatea creierului.



#3. Miezul de nucă

Cercetările arată că un consum regulat de nuci este asociat cu un creier mai sănătos și o memorie mai bună. Explicația este că mai mulți nutrienți din nuci – grăsimile sănătoase, antioxidanții și vitamina E – ar putea sta la baza beneficiilor pentru creier.



#4. Fructele de pădure

Căpșunile, afinele, murele, zmeura și alte tipuri de fructe de pădure, cu o cantitate mare de antioxidanți, ajută la memorarea sau învățarea mai ușoară. De asemenea, ajută la comunicarea rapidă între neuroni, protejând procesele care pot distruge neuronii.



#5. Cafeaua

Impactul cofeinei asupra creierului se resimte în câteva moduri. Ține creierul în alertă, ceea ce îmbunătățește timpul de reacție, atenție vizuală și învățarea pasivă, însă efectul este scurt.



#6. Ciocolata neagră

Ciocolata neagră (70-100 %) este foarte bună pentru menținerea minții agere din cauza multitudinii de antioxidanți pe care le posedă în compoziția sa.