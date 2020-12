Vârsta de pensionare pentru judecători, majorată

Deputaţii au votat vineri, 4 decembrie, în lectură finală, proiectul de lege care prevede majorarea graduală a vârstei de pensionare pentru judecători, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, transmite IPN.



Potrivit proiectului, începând cu 1 iulie 2021, pentru judecători se stabileşte vârsta de pensionare de 50 de ani şi 6 luni şi aceasta va creşte gradual până la 63 de ani. În fiecare an vârsta de pensionare se va majora cu şase luni.



Tot din 1 iulie, pentru judecători se stabileşte vechimea în muncă generală de cel puţin 20 de ani şi 6 luni şi vechimea în muncă în funcţia de judecător de cel puţin 13 ani, necesare obţinerii dreptului la pensie. În fiecare an ulterior, vechimea în muncă generală şi vechimea în muncă în funcţie de judecător se majorează cu 6 luni, până la atingerea vechimii în muncă generale de 34 de ani şi vechimii în muncă în funcţie de judecător de 15 ani.



Potrivit prevederilor proiectului, cuantumul pensiei va fi egal cu 55% din salariul mediu lunar. Pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de muncă generală, cuantumul se va majora cu 3%. De asemenea, cuantumul pensiei nu va putea depăşi 80% din salariul mediu lunar.



Prevederile se conţineau în două iniţiative legislative (una a deputaţilor PAS şi alta a Guvernului) care au fost comasate pentru lectura a doua.