Cel mai ieftin aliment face minuni pentru piele. Elimină ridurile, vindecă acneea și previne îmbătrânirea prematură

Cartoful este plin de vitamine si minerale care mentin pielea stralucitoare si sanatoasa. Poti obtine toate aceste beneficii folosind aceasta leguma pentru aplicatii locale.



Vitamina B: Vitaminele multiple din complexul B lucreaza impreuna pentru a-ti proteja pielea de riduri si de leziunile provocate de expunerea la soare.



Aceste vitamine previn decolorarea pielii, uscarea buzelor si dermatita seboreica, o infectie inflamatorie care ii confera pielii un aspect solzos si umed.



Vitamina C: Vitala pentru buna sanatate a pielii, vitamina C echilibreaza sinteza colagenului, o proteina structurala esentiala pentru sanatatea si fermitatea pielii. Actiunea antioxidanta a vitaminei C protejeaza organismul de efectele negative ale radicalilor liberi, previne si trateaza arsurile solare, ajuta la vindecarea ranilor si a acneei si hidrateaza pielea uscata.



Fier: deficitul de fier duce la fragilizarea pielii si face ca pielea sa capete o coloratie cenusie. Ai grija, asadar, ca alimentatia ta zilnica sa cuprinda cat mai multe alimente bogate in fier pentru a mentine stralucirea naturala a tenului.



Fosfor: Este necesar pentru cresterea, mentinerea si repararea tuturor tesuturilor si celulelor din organism. Acest mineral este foarte important pentru regenerarea pielii si mentinerea aspectului ei tanar.



Calciu: Imbatranirea poate provoca pierderi masive de calciu la nivelul pielii, problema care poate degenera in boli dermatologice precum boala Darier, boala Hailey-Hailey, psoriazisul si dermatita atopica. Calciul contribuie inclusiv la hidratarea pielii.



Potasiu: Potasiul este esential pentru construirea tesutului conjunctiv, vindecarea leziunilor pielii, vindecarea acneei si prevenirea imbatranii premature.



Cupru: Acesta mentine aspectul ferm al pielii prin incurajarea regenerarii rezervelor de colagen si elastina. De asemenea, promoveaza secretia acidului hialuronic.



Mod de utilizare



Poti sa feliezi cartoful sau sa-l tai bucatele si sa-l aplici direct pe piele, dar mult mai simplu este sa folosesti sucul de cartofi (obtinut din cartofi intregi, nedecojiti).



Aplica sucul in strat uniform pe pielea uscata apoi lasa-l sa actioneze timp de 5-10 minute.



Clateste-te apoi cu apa calduta si usuca-te prin tamponarea usoara cu un prosop. Sucul de cartofi are o actiune foarte blanda, asa ca il poti folosi zilnic fara probleme.