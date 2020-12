Violeta Ivanov despre tentativele de blocare a votării Legii bugetului și a Politicii bugetar-fiscale: ASTA AR ARUNCA ȚARA ÎN HAOS!

Vicepreședinta fracțiunii parlamentare a Partidului „ȘOR”, deputata Violeta Ivanov, a criticat dur atitudinea lipsită de constructivism a fracțiunilor parlamentare care nu au susținut votarea a două cele mai importante documente cu caracter economic ale țării – Legea bugetului și Politica bugetar-fiscală pentru anul 2021 – și au încercat că blocheze votarea acestora.



„De ce să protestezi dacă nici măcar nu ai ascultat explicațiile Guvernului. De ce să ceri alte legi, dacă nu ai venit nici cu o propunere de îmbunătățire a celor transmise de guvern?”, se întreabă Violeta Ivanov într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.



Chiar dacă și deputații din cadrul Platformei „Pentru Moldova”, din care face parte și Partidul „ȘOR”, au rezerve față de aceste proiecte, ei au susținut cele două proiecte în prima lectură.



„Vă dați seama ce ar însemna pentru Republica Moldova să intre în noul an fără buget și politică bugetar-fiscală? Am intra într-o criză și mai profundă care va afecta toți cetățenii”, a subliniat Violeta Ivanov, accentuând că cetățenii așteaptă de la deputați decizii și soluții concrete, și nu reglări de conturi.



Violeta Ivanov a criticat unele fracțiuni parlamentare pentru tentativele de blocare a celor două proiecte de legi.



„Noi avem o altă viziune și altă abordare despre cum trebuie dezvoltată țara și cum să avem un buget puternic. Afacerile din domeniile cheie ale economiei naționale care contribuie cel mai mult la formarea bugetului țării trebuie să aparțină statului. Un guvern cu viziune strategică de dezvoltare a țării. Nu în zadar am venit cu un șir de propuneri concrete, care pot contribui la creșterea substanțială a bugetului, cum ar fi monopolul de stat la importul și comercializarea alcoolului și produselor de tutun. Nu blocajul este soluția. Pentru că ar arunca țara în haos, iar prin aceasta riscăm ca salariile și pensiile să nu fie plătite, școlile și grădinițele să fie închise, instituțiile medicale riscă să rămână fără finanțarea și așa șubredă și altele. Acum, pe timp de pandemie!”, a remarcat Violeta Ivanov.



Deputata Violeta Ivanov a dat asigurări că deputații Platformei „Pentru Moldova” vor lucra în comisiile parlamentare la îmbunătățirea proiectelor Legii bugetului și a Politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor.



