Intrebuintarile uleiului de liliac. Umple o cana cu apa si pune cateva flori de liliac. Iata de ce

Liliacul (Syringa) se poate referi la oricare din cele 25 de specii de arbusti si arbori de gradina parfumati si frumosi din familia Oleaceae.



Aceasta planta este originara din Europa de Est si din regiunile temperate ale Asiei si este cunoscuta ca fiind o planta rezistenta, usor de crescut si care nu necesita o intretinere deosebita. Liliacul comun, Syringa vulgaris, creste in regiuni temperate din intreaga lume.



Planta poate creste intre 5 si 15 metri inaltime. Uleiul de liliac este de obicei roz, cu un miros floral revigorant. Unele uleiuri de liliac au parfumuri sintetice care imita aroma de liliac, deoarece florile nu pot fi distilate pentru obtinerea de ulei esential.



Utilizarile medicinale ale uleiului de liliac au inceput in secolul XIX. In America, a fost folosit pentru eliminarea viermilor intestinali, precum si ca tonic care previne reaparitia bolilor. Astazi, fitoterapeutii moderni folosesc uleiul esential de liliac pentru a trata eruptiile cutanate, arsurile solare, taieturile minore, zgirieturile si alte afectiuni ale pielii.



Este, de asemenea, binecunoscut pentru utilizarile sale aromaterapeutice. Uleiul de liliac se adauga in lotiuni, sapunuri, sampoane si balsamuri pentru efectul sau de parfumare si calmare. Se adauga, de asemenea, in produsele de curatare, deoarece emana un miros racoritor in toata casa, scrie radiosimplu.ro.



Beneficiile uleiului de liliac



Uleiul de liliac a fost laudat pentru multele sale beneficii pentru sanatate. Ca ulei aromatoterapeutic, se spune ca impiedica simptomele depresiei si anxietatii, deoarece parfumul e linistitor si relaxeaza. Uleiul de liliac poate ajuta si la:



• Prevenirea tulburarilor digestive si eliminarea viermilor intestinali



• Combaterea infectiilor bacteriene si fungice



• Reducerea ridurilor si a pielii imbatrinite



• Prevenirea si tratarea malariei



Cum sa faci ulei de liliac



Uleiul de liliac se face prin distilarea cu aburi a fructelor si frunzelor uscate. Daca vrei sa-ti faci propriul ulei de liliac acasa, poti sa faci ulei de infuzie de liliac.



1. Culegeti flori de liliac proaspete.



2. Asezati tifon peste un castron si puneti florile deasupra.



3. Adaugati 2 cani de apa, asigurindu-va ca toate florile sint complet scufundate. Acoperiti vasul si lasati-l sa stea peste noapte.



4. A doua zi, impachetati florile in tifon si legati cu snur.



5. Transferati apa de liliac intr-un vas si lasati-o sa fiarba. Puneti tifonul cu flori in apa si lasati sa fiarba timp de o ora.



6. Dupa racire, turnati intr-o sticla si adaugati 5 picaturi de ulei. Agitati bine.



Cum actioneaza uleiul de liliac?



Uleiul de liliac este sedativ, tonic si antiseptic. Puteti sa il utilizati in moduri diferite:



• Difuzie sau inhalatie. Adaugarea citorva picaturi intr-o candela va ajuta la ameliorarea simptomelor de depresie si anxietate.



• Tonic. Se amesteca cu un ulei baza sigur si se aplica pe arsuri solare, eruptii cutanate si riduri sau se utilizeaza ca ulei de masaj.



• In produse de baie sau de frumusete. Adaugati-l la lotiunea sau crema preferata.



Atentie! Uleiul de liliac este sigur atita timp cit este folosit in mod corespunzator si cu moderare. Pe cit posibil, diluati-l intr-un ulei de baza sigur. De asemenea, va recomandam sa consultati un medic specialist inainte de a utiliza acest ulei.



Daca utilizati acest ulei local, efectuati mai intii un test de acoperire a pielii (folosind o versiune diluata) pentru a vedea daca aveti vreun raspuns alergic. Daca sinteti gravida sau alaptati, nu utilizati ulei de liliac fara aprobarea medicului.



Nici copiii mici nu ar trebui sa utilizeze acest ulei. Ca efecte secundare, poate declansa infectii ale pielii, daca aveti pielea hipersensibila. Poate cauza mincarimi, urticarie sau eruptii cutanate. Daca aveti oricare dintre aceste simptome, nu mai utilizati uleiul si mergeti la medic.