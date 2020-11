Sărbătorile de iarnă în condiţii de pandemie

Chiar dacă suntem în plină perioadă de pandemie, spiritul sărbătorilor de iarnă se face deja simţit. Pomii de Crăciun de la întreprinderile silvice din ţară urmează să fie aduşi, în scurt timp, în capitală, pentru a bucura privirile oamenilor. Între timp, magazinele din ţară sunt doldora de decoraţiuni, care ajung să coste de la zeci până la mii de lei. Chiar dacă pandemia le-a golit buzunarele, oamenii spun însă că îşi doresc un Crăciun care să îi facă să uite de grijile generate de criza sanitară, relatează Mesager.



Din pepiniera de brazi de la Străşeni circa 16 mii de brazi vor ajunge în pieţile din municipiul Chişinău. Preţul unui pom de Crăciun cu înălţimea de un metru porneşte de la 35 de lei. Totodată cel mai înalt brad de aici are înălţimea de aproximativ 25 de metri, iar pentru a se bucura de acesta, doritorii vor trebui să scoată din buzunar 18 mii de lei.



Astfel, în aproximativ două săptămâni, pomii de Crăciun vor fi expuşi pentru vânzare în toate sectoarele din capitală. În acest an, întreprinderea Moldsilva a pregătit cu şase mii de pomi mai mult decât în anul trecut.



„În cadrul întreprinderii silvocinegetice Străşeni avem o plantaţie de specia Molid, cu o suprafaţă care ocupă în jur de şase hectare, numărul total al molizilor plantaţi dea lungul anilor astăzi au ajuns la un număr de peste 20 de mii, pentru anul acesta sunt propuşi pentru realizare 16.300 de bucăţi”, a relatat Mihail Scutaru, inginer Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni.



Clinchete de clopoţei şi curcubee de culoare pot fi admirate în magazinele din capitală, care şi-au umplut deja rafturile cu decoraţiuni de iarnă. Criza sanitară a afectat însă buzunarele oamenilor, care nu se prea se îmbulzesc să cumpere decoraţiuni.



„Criza clar că ne-a afectat pe toţi, însă cred că chiar dacă e pandemie avem nevoie de mai multe culori, de o dispoţie de sărbătoare pentru că să stăm acasă deja ne-am săturat, şi deja am început să alegem jucăriile de brad”; „Trebuie să ne impunem să fim fericiţi şi să fie tot bine la noi. Eu socot că anul acesta lumea are nevoie ca niciodată de sărbători şi de toată veselia asta”;„Peste tot oamenii sunt undeva afectaţi, dar eu cred că oricum va fi bine. Din cauza că jucării sunt altele, şi viaţa este alta şi totul este nou şi oricum sperăm într-un viitor bun”, spun oamenii.



În acest an, Pomul de Crăciun a fost instalat în scuarul Catedralei şi nu în Piaţa Marii Adunări Naţionale, cum ne-am obişnuit. Inaugurarea oficială a sărbătorilor de iarnă va avea loc în 1 decembrie. Totuşi, din cauza pandemiei de Coronavirus, nu va avea loc nici tradiţionalul târg de Crăciun.