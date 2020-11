Nutritionistul britanic Mike McIness a publicat, in 2014, o carte interesanta numita „Dieta cu Miere”, in care recomanda consumul de miere seara. Cartea este bazata pe doua idei principale: obezitatea moderna este cauzata de consumul excesiv de carbohidrati si zaharuri rafinate (nu de grasimi) si de proasta calitate a somnului.



Mierea contine o bogatie de nutrienti, bioflavonoide si acizi organici, si este metabolizata diferit de zaharurile rafinate. Aceasta reaprovizioneaza ficatul inainte de culcare si ii ofera creierului energie in timpul noptii. Studiile realizate la Universitatea Birmingham pe fructoza au aratat ca aceasta este un tip de zahar-cheie care ajuta la refacerea ficatului. Din acest motiv, toate bauturile sportive contin fructoza.



Mike McIness este nutritionist sportiv si a descoperit ca mierea este cel mai bun aliment care poate sustine ficatul in timpul exercitiilor fizice si a perioadei de recuperare. Motivul pentru care un atlet se prabuseste este lipsa de combustibil din ficat.



Cand luam cina foarte devreme, creierul este fortat sa activeze hormonii de stres si acest lucru creste hormonii orexigeni (care stimuleaza apetitul). McIness sustine ca ficatul trebuie reaprovizionat si seara, inainte de culcare.



Atunci cand luam masa in jurul orei 18:00 sau 19:00, ficatul ramane fara suficient combustibil pentru a sustine activitatea creierului in timpul noptii.



Senzatia de foame este creata de creier, care cauta surse noi de energie, si nu de catre stomacul care vrea mai multa mancare.



1-2 linguri de miere inainte de culcare vor reface rezervele de glicogen ale ficatului si implicit rezerva de energie a creierului, ajutand la instalarea unui somn recuperator. Un studiu realizat la Universitatea din Chicago a aratat ca persoanele care dorm bine pierd mai multa grasime in timpul unei diete. Participantii privati de somn au avut in schimb o scadere a masei musculare.



Pe termen lung, consumul de miere seara reduce stresul, imbunatateste memoria si capacitatea de concentrare, ne poate proteja de daunele cauzate de imbatranirea mentala si de boli degenerative precum Alzheimer sau Parkinson.