Ce spun astrele azi, 28 noiembrie

Berbec

Cheltuieli cotidiene personale, dar și pentru cei dragi se conturează în zilele acestui weekend. Tentația cumpărăturilor extravagante este la cote inalte si bine ar fi sa fii prudent. Poti primi cadouri si recompense, însă se pare ca autorul lor are un scop bine camuflat. Orientează-ți eforturile doar către treburile ușoare. Relaxează-te și ascultă sfaturile celor din preajma ta!



Taur

Stările tale de spirit sunt foarte schimbătoare la sfârșitul acestei săptămâni. Ai nevoie de odihnă, o dietă ușoară, plimbări în aer liber și compania oamenilor dragi și de încredere. Vizitarea saloanelor de intretinere corporala, programarea unor cursuri de dezvoltare personala si profesionala sunt bine sustinute din astral. Detasează-te de provocări!



Gemeni

Recomandabil este să te odihnești pe îndelete la finalul acestei săptămâni, oricât de mare ar fi tentația activităților sociale cu cei dragi și în afara casei. Sănătatea este vulnerabilă, stările tale de spirit fluctuează astfel că este dificil să întreții atmosfera jovială cu care ceilalți sunt obișnuiți în preajma ta. Pot iesi la iveala conflicte vechi ascunse. Evită provocările!



Rac

La finalul acestei săptămâni, prietenii îți sunt alaturi, insa ceva nu funcționează bine și de aici, vocea ta interioară îți transmite tot felul de semnale. Poti afla vesti interesante si unele alarmante legate de cei apropiati. Conflictele cu prietenii sunt la cote inalte si se recomanda prudență. Unele relatii se pot destrama defintiv. Lămurește divergențele și asculta ce ți se spune.



Leu

Domeniul profesional îți poate oferi surprize deosebite în acest weekend. Dialogurile cu sefii sau autoritatile sunt fecvente și distorsionate. Există variantă accentuării unor conflicte, insa cu prudență și discernământ poți soluționa totul. Exprimă-ți nemulțumirile si așteptările de la ceilalți. Recomandabil este sa echilibrezi latura personală cu cea socială.



Fecioara

Relatiile cu străinătatea sunt marcante la sfârșitul acestei săptămâni. Demersurile legate de o plecare in afara granitelor tarii sau de studii diverse pot întâmpina neplăceri. Chiar daca lucrurile nu se desfasoara cum ai vrea tu, ai incredere ca astrele îți pregătesc surprize frumoase și utile. Delectează-te prin activități culturale, alături de cei dragi.



Balanta

Chestiunile financiare ce privesc banii si bunurile comune cu alții alcatuiesc subiectul principal al acestor zile de weekend. Sunt momente bune pentru achitarea taxelor, impozitelor sau datoriilor de orice fel. Se pot pune in discutie aspecte legate de mosteniri sau de partaje, in cazul unui divort. Izul conflictelor și proceselor legale este la cote mari.



Scorpion

Finalul săptămânii accentuează hibele existente în relațiile parteneriale. Fie că este vorba despre partenerul de viață, fie despre colaboratori apar discuții aprinse de la, aparent, te miri ce. Este bine să iei în serios cele spuse de ceilalți și să te gândești apoi la un plan de îmbunătățire a situației. Chiar trebuie să pui capăt situațiilor trenante și relațiilor ineficiente.



Sagetator

Ești foarte preocupat, în acest weekend, cu treburile de rutină, fie că te afli la serviciu, fie acasă. Este multa forfotă în zona muncii, însă doar forfotă. Relațiile colegiale sunt tensionate. Bine ar fi să eviți conflictele și sa te ocupi doar de treburile tale. Sănătatea este vulnerabila, dar remediile naturiste, odihna conștientă și dieta potrivită te pot scoate din impas.



Capricorn

Capitolul relații sentimentale și relații cu copiii te provoacă mult la finalul acestei săptămâni. Cheful de distractii si aventuri este la cote inalte, dar ar trebui sa tii cont si de starea celor din jur. Persoana iubita îți poate face reproșuri, unele fondate. Astrele iti trimit imbolduri deosebite in zona creativității, asa incat poti rezolva orice neplăcere. Amintește-ți și de hobby-urile tale!



Varsator

Sunt zile propice activităților casnice în acest weekend. Curateniile generale, reamenajarea spatiului locativ, mutarea intr-o noua locuinta sau reparatiile curente le poti face cu succes. Îți vin idei interesante legate de achizitionarea unor bunuri patrimoniale. Conflictele cu membrii familiei sunt frecvente, de aceea ai nevoie de multa prudență și răbdare.



Pesti

Finalul acestei săptămâni îți aduce multe răscoliri sufletești, tumult mental și întâlniri cu persoanele din anturajul apropiat. Prudență, răbdare, toleranță! Foarte ușor se pot isca discuții aprinse de la banalități. Poi afla vesti importante legate de cineva drag. Chiar daca te nemultumesc, privește numai partea buna a lucrurilor. Detașează-te de cotidian!