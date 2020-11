Ce spun astrele azi, 27 noiembrie

Berbec

Zona banilor este destul de tensionata astazi, semn ca dorinta de acumulare materiala este foarte mare, dar nu este si satisfacuta. Cu alte cuvinte, s-ar putea ca astazi sa te astepti la un castig sau sa faci niste demersuri in sensul recuperarii unei sume de bani, insa totul pare sa decurga cu blocaje, amanari si rigiditate din partea celor care te asteptai sa te sprijine. Pe de alta parte, pot exista frustrari legate de imposibilitatea de a face o investitie dorita. Incearca sa nu fortezi lucrurile si ai rabdare.



Taur

Luna se afla astazi in zodia ta si trimite raze tensionate spre zona familiei, ceea ce inseamna ca pot aparea tensiuni in relatiile cu cei dragi, mai ales daca incerci sa te extragi din activitatile stabilite cu acestia. Asadar, ca sa pastrezi armonia in familie, renunta la comoditate si incapatanare, implica-te mai mult in activitatile casnice si fii mai ingaduitor. De asemenea, evita excesele de orice fel, dar mai ales pe cele alimentare.



Gemeni

Se pare ca nu esti in cea mai buna forma si ti-ai dori sa incetinesti putin ritmul de lucru sau sa pleci intr-o scurta vacanta pentru a-ti incarca bateriile. Insa este posibil ca planurile sa-ti fie date peste cap si sa fii nevoit sa te mobilizezi pentru rezolvarea unor probleme ce tin de documente. S-ar putea sa fii invitat la niste discutii si sa ti se ceara socoteala cu privire la unele decizii luate. In aceste conditii, incearca sa eviti exagerarile sau dramatizarea oricarei situatii aparute si tempereaza-ti reactiile impulsive in relatiile cu sefii.



Rac

Ziua de astazi poate aduce o accentuare a stressului, nelinistii si grijilor legate de bani. S-ar putea sa apara blocaje in ce priveste fluxul banilor. Spre exemplu, banii pe care-i astepti nu vin la timp sau nu vin toti. Sau esti nevoit sa te achiti de niste datorii si astfel, nu te alegi cu mare lucru din ceea ce castigi. Cu alte cuvinte, este o zi in care e nevoie de luciditate, calm, o oarecare detasare si prudenta, pentru a face alegerile cele mai bune si pentru a indeparta riscul de pierderi.



Leu

O zi destul de delicata in ce priveste relatiile din sfera profesionala, comunicarea cu superiorii sau derularea unor proiecte. Pot aparea neintelegeri, tensiuni si nemultumiri, in urma exceselor verbale, deciziilor impulsive, lipsei de diplomatie si toleranta din partea ta. Esti tentat sa-ti exprimi punctul de vedere cu duritate si chiar agresivitate, iar aceste manifestari nu sunt primite bine de cei cu care lucrezi. Poti de asemenea, sa renunti la o lucrare, doar pentru ca nu-ti convin conditiile propuse. Asadar, este esential sa fii temperat in tot ce spui si faci.



Fecioara

Pentru ca Luna se afla astazi intr-o zona a dreptatii si adevarului, poti simti nevoia sa-ti aperi imaginea, drepturile, convingerile personale. Poate ca te simti subminat, contestat sau privat de niste drepturi si tocmai de aceea doresti sa faci lumina, sa clarifici neintelegerile aparute, sa te aperi, din teama de a nu ti se crea o imagine distorsionata care sa te afecteze pe viitor. Atentie, insa, e foarte important sa fii sincer, modest si permisiv, mai ales in relatiile cu colegii.



Balanta

Daca astepti un sprijin financiar, daca ai de recuperat niste bani de la o institutie sau de la o persoana, nu-ti pune prea mari sperante, cel putin astazi. Este o zi in care accesul la banii altora este blocat, indiferent ce inseamna asta. In schimb, te poti baza pe resursele proprii, adica pe banii proveniti din munca si din valorizarea aptitudinilor personale. De asemenea, fii atent la respectarea legii si regulilor, pentru ca exista risc de amenzi, penalizari sau pierderi.



Scorpion

Comunicarea cu cei din jur poate fi foarte dificila astazi, in sensul ca iti este greu sa gasesti puncte convergente cu partenerul de viata, cu asociatii, colaboratorii sau cu sefii. Se poate vorbi despre incapatanare, rigiditate, dorinta de control si manipulare, ceea ce duce la relatii tensionate si la blocaje care vizeaza in primul rand activitatea profesionala. Asadar, incearca sa fii mai receptiv la ce au ceilalti sa-ti comunice si fii dispus sa renunti la a avea dreptate si a controla lucrurile cu orice pret.



Sagetator

Este posibil ca astazi sa te mobilizezi mai greu la serviciu, sa fii lipsit de chef sau sa te lasi prada comoditatii. Aceasta atitudine poate sta la baza unor greseli strecurate in acte sau in transmiterea informatiilor unor persoane aflate la distanta. Asadar, incearca sa te aduni si sa te concentrezi, mai ales daca munca ta presupune utilizarea unei limbi straine sau a unui limbaj de specialitate, ori intretinerea relatiilor cu persoane oficiale sau din strainatate.



Capricorn

Astazi este activata zona iubirii si este posibil sa fii foarte sensibil la gesturile lipsite de delicatete ale persoanei iubite. Pe de alta parte, asteptarile tale sunt foarte mari, iar accesele de posesivitate si gelozie, indreptate spre persoana iubita sau alta persoana draga din viata ta, sunt la ordinea zilei. Prin urmare, ai mult mai mult de castigat daca iti exprimi sentimentele fara a astepta ceva in schimb si fara conditii.



Varsator

Ziua de astazi pare sa fie incordata, mai ales in ce priveste relatiile cu familia si partenerul de viata. Este posibil sa nu primesti sustinerea dorita, sa nu-ti fie validate ideile si alegerile, sau chiar sa ti se impuna anumite conditii si restrictii, ceea ce e greu de suportat pentru tine. Totusi, ar fi bine sa iti iei ceva timp pentru tine, adica pentru introspectie si autoanaliza, in loc sa dai curs provocarilor celorlalti. De asemenea, astazi ar fi bine sa te menajezi mai mult.



Pesti

Atentie la atitudinea pe care o adopti la serviciu si la reactiile impulsive care-ti dau tarcoale. Altfel, risti sa pierzi increderea si sustinerea unui coleg sau chiar niste avantaje materiale. In tot cazul, tensiunile sunt la ordinea zilei la locul de munca, asa ca e necesar sa fii tolerant si sa incerci sa gasesti mereu o cale de comunicare cu cei din jur. Pe de alta parte, ziua de astazi poate aduce contramandarea unor planuri de calatorie sau a unor intalniri.