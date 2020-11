Cum minte Pavel Filip atunci când nu-i convine adevărul

Pavel Filip a demonstrat în ultimile săptămâni cât de activ politic poate fi atunci când nu se mai supune vreunui stăpân. Am văzut cum se străduie să unească “partidele autentice” pentru a face o coaliție și a alege un guvern de criză, cum a încălecat tema pandemiei și le dă în obraz socialiștilor, dar și cum, neavând ce spune, toarnă minciună după minciună în încercarea de a se menține la suprafață în “apele politice” din R. Moldova, atât de tulburi în ultima perioadă, care până la urmă îl vor înghiți la fel ca personajele negative din povești.



Astfel, după un an de guvernare împreună cu socialiștii, sau sub ei, în care s-a uitat neinteresat, pe de o parte, cum se amplifică dezastrul în Republica Moldova pe plan economic și social, iar pe altă parte, cum partidul său se năruie, însă răbda stoic știind, după cum scria și presa, că mușamalizarea dosarelor sale penale necesită timp, Pavel Filip a propus joi în ședința extraordinară a Parlamentului crearea.... Comisii speciale pentru identificarea măsurilor urgente privind depășirea crizei sanitare provocată de COVID-19. Un gest ipocrit din partea lui Pavel Filip și un banal zgomot informațional. Or, dacă îl interesa mai tare soarta țării și nu dosarele sale penale, fostul premier care într-o vreme făcea trolling mâncând pizza împreună cu primul său stăpân, Vladimir Plahotniuc, ar fi condiționat celui de-al doilea stăpân, Igor Dodon, încă în primăvara trecută să pregătească țara astfel încât să nu se ajungă la situația de astăzi. În special atunci când PSRM și Igor Dodon îl plimbau pe Ștefan Gațcan prin vii, cînd erau vulnerabili.



Momentul de glorie al lui Pavel Filip de la ședința Parlamentului, de joi, a fost curmat însă aproape imediat de fosta sa colegă de partid, Violeta Ivanov. „Noi cei de la „Pentru Moldova” suntem responsabili și am votat „pentru”. Acum două zile, domnul Filip era la guvernare. După ce ați plecat de la guvernare, veniți cu propuneri de comisie? Până acum nu ați știut de pandemie?”, a declarat Violeta Ivanov.



Neavând ce spune, și pierzându-se cu firea, Pavel Filip a trecut la minciuni: “Noi am plecat de la guvernare, ați venit la guvernare, și trebuie să vă fie interesant”, s-a bâlbâit Filip, chiar dacă cel puțin deocamdată nu este nicio majoritate în Parlament, iar Platforma „Pentru Moldova”, din care face parte și Violeta Ivanov, a anunțat că nu face parte dintr-o majoritate parlamentară și nici nu negociază nici cu stânga, nici cu dreapta participarea într-o astfel de coaliție.



După cum am mai observat la ședința de joi a Parlamentului, fostul premier este, cel mai probabil, în căutarea sau deja și-a găsit un nou stăpân, de vreme ce refuză să voteze în legislativ investigarea atacurilor raider de către controversatul Veaceslav Platon