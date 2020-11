De ce îți scurtează viața chipsurile și cartofii prăjiți?

Știm deja că mâncarea de la fast food nu este bună pentru sănătatea noastră, dar mai avem câteva vești triste pentru tine - chipsurile și cartofii prăjiți îți scurtează viața. Această constatare a fost făcută de un singur studiu până în prezent.



Cum te afectează chipsurile și cartofii prăjiți?



Un nou studiu a demonstrat că persoanele care mănâncă chipsuri sau cartofi prăjiți de două sau de mai multe ori pe săptămână dublează riscul unei morți precoce. Studiul, publicat în Jurnalul American de Nutriție Clinică, a constat că porțiile de cartofi și chipsuri sunt corelate cu o rată crescută de mortalitate din cauza felului în care sunt gătiți cartofii. Consumul de cartofi prăjiți este în creștere la nivel mondial, după cum a afirmat Nicola Veroness, autorul principal al studiului și om de știință în cadrul Consiliului Național de Cercetări din Padova, Italia.



Nu ar trebui să presupui că dacă schimbi chipsurile cu cartofii prăjiți vei scăpa de consecințe, deoarece aceste alimente se încadrează în aceeași categorie, după cum explică Veronesse.



Există totuși și o replică dată de John Keeling, CEO al consilului Național al Cartofilor. Acesta susține că, din cauza faptului că datele au fost colectate dintr-un studiu de osteoartrită care a inclus doar pacienți ce sufereau de artrită, rezultatele nu sunt concludente sau reprezentative pentru înreaga populație.



În mod normal, cartofii sunt o legumă foarte sănătoasă. Un cartof mediu are 110 calorii, nu conține grăsimi, sodiu, colesterol și oferă aproape o treime din necesarul zilnic de vitamina C.



De asemenea, are un conținut de potasiu mai mare decât bananele.



Modul de preparare a cartofului va afecta conținutul de calorii, grăsimi și sodiu, după cum a afirmat Keeling, însă substanțele nutritive de bază rămân aceleași, indiferent de modul în care este gătit cartoful. Cu alte cuvinte, trebuie realizate mai multe cercetări și studii, până când putem să ne încredem în aceste concluzii. Între timp, poți prepara cartofii și în alte modalități, pentru a te asigura că nu vei fi supus efectelor negative ale cartofilor prăjiți și chipsurilor.