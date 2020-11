Franța investește în tehnologia dronelor care pot intercepta comunicațiile

Acest proiect de înarmare face parte din proiectul „Sauron”.



Franța a lansat un program de dezvoltare a unor drone de dimensiuni reduse care poate fi folosită în noile forme de război. Ministerul francez al Apărării vrea un dispozitiv sau o serie de dispozitive, care să poată detecta, localiza și identifica emițătoarele de comunicații radio, precum și să le blocheze. Numele proiectului, Sauron, pare să fie o trimitere la antagonistului seriei Lord of the Rings al lui Tolkien, notează The Drive.



Agenția pentru inovare în domeniul apărării (RFP) a lansat un concurs pentru noua sarcină utilă, care trebuie să fie suficient de mică încât să poată fi transportată de drone cu o greutate totală mai mică de 20 de kilograme. Ministerul Apărării speră să aprobe mai multe proiecte de cercetare și dezvoltare care vor fi desfășurate pentru o perioadă de șapte luni și care vor include o demonstrație la sfârșit.



Anunțul făcut de RFP nu specifică foarte multe detalii legate de sacrina utilă pe care militarii vor să o integreze pe drone, dar spune că vor fi luate în considerare tipurile cu aripi fixe sau cu aripi rotative, cu condiția ca sarcina utilă să cântărească mai puțin de 11 kilograme și să aibă o cerință de energie mai mică mai mult de 50 de wați. De asemenea, solicită ca o singură dronă să poată îndeplini toate misiunile dorite, fără a mai fi nevoie să împărțirea componentelor necesare sistemului pe mai multe platforme fără pilot.



Un sistem avansat pentru noi forme de război



În timp ce alte inițiative solicită utilizarea mai multor drone într-un „roi” autonom, această cerință nu este menționată și, în schimb, subliniază importanța unității sistemului. Acest lucru ar permite ca drona să fie utilizată ca instrument de sprijin pentru infanterie, operat de o echipă mică pe sau aproape de câmpul de luptă. Cu toate acestea, un număr mai mare de drone ar putea fi echipat cu aceeași sarcină utilă pentru a acoperi o zonă mai largă.



Într-un context operațional, dronele acestea ar putea oferi unităților armatei franceze o situația clară a unităților inamice din zona în care se află. Ministerul Apărării francez descrie această sarcină utilă de suport electronic drept o „cerință emergentă” în războiul cu drone și subliniază că va trebui să poată fi programat și reorientat în timpul zborului. O capacitate de blocare a comunicațiilor nu este în prezent o condiție prealabilă, dar este ceva ce francezii par să fie interesați și ar reflecta programe de înarmare similare desfășurare în Europa chiar acum.