6 strategii ca să nu faci gripă de două ori în sezonul rece

De la nasul care curge, lăcrimatul ochilor, durerile de cap sau starea de slăbiciune generală gripa are un impact negativ asupra întregului organism și îți „fură” toată energia. Află cum trebuie să procedezi ca să nu faci gripă de două ori în același sezon.



Gripa apare în special din luna octombrie până în aprilie sau mai. În acest interval te poți îmbolnăvi și, dacă nu ești atent, este posibil chiar să treci prin mai multe episoade de gripă. Dacă deja ai avut gripă o dată este momentul să îți creezi o strategie pentru a evita îmbolnăvirea pentru restul sezonului.



„Uneori gripa apare de mai multe ori la aceeași persoană, în special dacă nu ia măsurile necesare pentru a preveni infecțiile. Există mai multe tipuri de viruși care provoacă gripa și este posibil să-ți revii pentru ca după aceea să te îmbolnăvești din nou pentru că organismul a intrat în contact cu un alt virus”, explică dr. David Shih, din New York. Vaccinul antigripal este eficient pentru 36% dintre cazurile gripă, însă corelat cu restul măsurilor de protecție are un rol important pentru prevenirea îmbolnăvirii. Contează să iei rapid măsuri ca să nu faci gripă de două ori în sezonul rece.



Simptomele variază ca intensitate și includ tusea, durerile în gât, febra și durerile musculare.



Copiii, mai ales cei mai mici de 5 ani, pot avea și simptome gastrointestinale precum diareea, starea de greață, voma sau durerile de urechi. Pe lista de complicații cauzate de gripă se regăsesc pneumonia și sinuzita.



Iată care sunt strategiile utile ca să nu faci gripă de două ori:



1. Evită contactul cu persoanele bolnave

Poate fi dificil să eviți complet contactul cu persoanele care au gripă, dar limitează expunerea la viruși cât de mult poți. Dacă un membru al familiei are gripă este indicat să porți o mască pentru a avea gura acoperită cât timp ești în imediata apropiere. Dacă nu este foarte frig afară este bine să deschizi geamul pentru a reduce concentrația de viruși din aer.



2. Curăță și dezinfectează suprafețele și obiectele care ar putea fi contaminate cu viruși

Folosește șervețelele dezinfectante sau o soluție pe bază de alcool și un burete pentru a șterge suprafețele pe care s-ar putea acumula germenii. Trebuie să ai în vedere în primul rând masa de bucătărie, capacul de toaletă, chiuvetele și mânerele ușilor.

În general trebuie să ștergi orice lucru pe care este probabil ca persoana care are gripă să-l folosească. Vei minimiza astfel riscul de răspândire a virusului.



3. Fă vaccinul antigripal

Nu este niciodată prea târziu pentru a face vaccinul antigripal. Chiar dacă nu va stopa complet gripa, vaccinul va reduce durata și severitatea simptomelor și, indirect, te va ajuta chiar să economisești bani. De asemenea, pentru anumite categorii de pacienți vaccinul antigripal este gratuit, așa că informează-te și nu pierde timp prețios în lupta împotriva gripei.



4. Spală-te des pe mâini

Spălatul pe mâini este unul dintre cele mai importante lucruri pentru prevenirea gripei și a răspândirii infecției. Potrivit specialiștilor, apa călduță și săpunul obișnuit sunt la fel de eficiente precum săpunul antibacterian. În momentele în care nu ai acces la apă ia cu tine șervețele dezinfectante pentru a te asigura că elimini virușii în mod eficient.

Când te speli pe mâini trebuie să faci spumă și să masezi mâinile cel puțin 20 de secunde.



5. Evită să-ți atingi fața

Virușii rămân activi pe diferite suprafețe între 2 și 8 ore. Din acest motiv este foarte ușor să intri în contact cu microbii fără să-ți dai seama. Ai putea face gripă numai pentru că ai atins un întrerupător sau un mâner cu microbi, iar după aceea ai pus mâna la nas sau la ochi. În cazul copiilor poate fi o provocare să nu pună mâna deloc pe față, dar treptat se vor obișnui dacă le explici cât de important este să fie sănătoși pentru a se putea juca alături de prietenii lor, în loc să stea acasă pentru că au răcit.



6. Mănâncă sănătos și fă mișcare

Un meniu sănătos și variat te poate ajuta să lupți împotriva microbilor. Consumă cât mai des fructe și legume viu colorate, carne slabă și pește gras. Evită dulciurile în exces, semipreparatele și alimentele de tip fast food.

Zahărul poate anula răspunsul sistemului imunitar în fața infecțiilor și ai putea să te îmbolnăvești foarte ușor. De asemenea, trebuie să gestionezi stresul și să încerci să te relaxezi pentru a reduce riscul de îmbolnăvire. Plimbările, gimnastica și alergatul sunt esențiale pentru a fi mereu în formă, indiferent dacă gripa este în preajmă sau nu.