UE ar putea da undă verde în decembrie vaccinurilor dezvoltate de Moderna şi Pfizer/BioNTech

Uniunea Europeană ar putea da undă verde la mijlocul lui decembrie vaccinurilor dezvoltate de companiile Moderna şi Pfizer/BioNTech, a anunţat joi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după un summit în care Cei 27 au discutat despre o coordonare a măsurilor lor de luptă împotriva pandemiei, în contextul apropierii sărbătorilor de sfârşit de an, transmite AFP.



Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) se află 'în discuţii zilnice' cu instituţia americană omoloagă, FDA, pentru 'sincronizarea evaluărilor lor asupra vaccinurilor' anti-COVID-19, a declarat Ursula von der Leyen într-o conferinţă de presă.



'Dacă toate procedurile se vor derula fără probleme', EMA ar putea 'să dea vaccinurilor de la Pfizer/BioNTech şi de la Moderna autorizaţia condiţionată de punere pe piaţă începând din a doua jumătate a lui decembrie', a afirmat şefa executivului UE.



Întrebată despre o posibilă recurgere în UE la vaccinul dezvoltat în Rusia, de care este tentată în special Ungaria, ea s-a arătat foarte prudentă: 'Orice vaccin va trebui să fie supus autorizării de către EMA, cu o transparenţă deplină'.



Comisia Europeană a semnat până acum cinci contracte de precomandă pentru eventuale vaccinuri, cu companiile AstraZenaca, Johnson & Johnson, Sanofi-GSK, Pfizer/BioNTech şi CureVac.



După un protocol de acord încheiat în august cu compania americană de biotehnologie Moderna, 'continuăm negocierile şi suntem de asemenea în discuţii cu (compania americană) Novavax', a precizat Ursula von der Leyen.



Într-o discuţie cu AFP, directorul laboratorului german BioNTech, Ugur Sahin, a spus că sunt 'posibile' autorizarea şi distribuirea vaccinului până la sfârşitului anului în SUA sau în UE. 'Este posibil să putem livra vaccinuri în decembrie', a afirmat el.



În schimb, directorul executiv al Moderna, Stéphane Bancel, a avertizat marţi că prelungirea negocierilor cu UE riscă să întârzie livrările, alte state fiind prioritare dat fiind că au semnat deja de câteva luni.



La summitul de joi prin videoconferinţă, şefii de stat şi de guvern din UE au mai discutat şi despre modul de a relaxa măsurile restrictive odată cu apropierea sărbătorilor de sfârşit de an, fără o relaxare excesivă care ar conduce la 'un al treilea val' de contaminări, a indicat o sursă diplomatică.



Potrivit acesteia, liderii au evocat 'presiunea (cetăţenilor) pentru a se reuni, a se deplasa, a merge la sporturi de iarnă şi a permite sectorului de distribuţie să-şi facă cifra de afaceri' în această perioadă crucială, şi nevoia de 'a ţine cont de aceste aspiraţii fără relaxare'.



Trebuie găsit 'un echilibru', au insistat cancelarul german Angela Merkel şi preşedintele francez Emmanuel Macron, conform aceleiaşi surse.



'Trebuie să învăţăm lecţiile trecutului. Orice relaxare va trebui să fie graduală. Vrem să ţinem sărbătorile de sfârşit de an, dar în siguranţă', a afirmat pentru presă Charles Michel, preşedintele Consiliului European.



Deşi Bruxellesul cheamă insistent la o coordonare sporită a măsurilor de combatere a pandemiei, eforturile de armonizare a regulilor de carantină sau de recunoaştere reciprocă a testelor de depistare a coronavirusului rămân complicate. 'Nu am ajuns încă acolo', a admis o sursă europeană.



Comisia Europeană a recomandat oficial miercuri statelor membre să recurgă la teste antigenice rapide în anumite condiţii pentru a aduce sub control pandemia, dar existenţa a numeroase teste comercializate cu standarde foarte variate necesită stabilirea unor criterii europene 'de performanţă', a insistat şefa executivului european.