Ți se electrizează părul în fiecare zi? 5 trucuri eficiente pentru sezonul rece

Ți se electrizează părul de fiecare dată când îți pui o pălărie sau te îmbraci cu un pulover? Știm că este extrem de frustrant. De vină sunt, de cele mai multe ori, chiar accesoriile sau hainele pe care le porți.



Cand doua materiale similare se intalnesc pe vreme rece si uscata – in acest caz, parul si materialul articolelor vestimentare – firele de par se separa si obtii acel efect absolut enervant, pe care nu stii cum sa il opresti.



Chiar daca pare imposibil de rezolvat, un par electrizat poate reveni la normal cu trucurile potrivite. Mai multi hairstylisti au dezvaluit cateva secrete pe care le poti folosi in acest sezon.



Iata 5 solutii eficiente pentru par electrizat!



1. Foloseste un sampon hidratant

In timpul sezonului rece, cand aerul este mult mai uscat decat de obicei, este recomandat sa folosesti un sampon intens hidratant.

Acest lucru te va ajuta sa eviti sensibilizarea si subtierea firului de par, precum si ruperea acestuia.

Apoi, un par puternic si hidratat va fi mult mai putin predispus la eletrizare, chiar si atunci cand porti pulovere, palarii, berete sau caciuli. Asadar, incearca un sampon precum cel de la Moroccanoil, imbogatit cu ulei de argan. Acesta hidrateaza eficient si iti lasa parul mai matasos ca niciodata!



2. Utilizeaza un uscator de par ionic

Un asemenea uscator te va ajuta enorm pe timpul iernii, cand vine vorba despre par electrizat. Ionii negativi emisi de acesta ajuta la uscarea mai rapida a parului, fara a fi nevoie sa folosesti temperaturi foarte inalte.

Astfel, uscarea parului va dura mai putin, iar firele tale nu vor fi uscate in exces, ci doar atat cat trebuie, pentru a pastra in structura lor hidratarea perfecta.



3. Foloseste un ulei de par

Daca nu utilizai deja un ulei de par, este timpul sa il adaugi in rutina ta de ingrijire. Alege un produs care sa iti lase parul moale si hidratat, cum este cel de la Olaplex.

Acesta iti va hidrata in profunzime parul, tinand electrizarea la distanta. In plus, iti ofera protectie la caldura, in cazul in care folosesti placa sau ondulator.

Aplica o cantitate mica pe firele de par, masand cu blandete varfurile si lungimea, imediat dupa dus. Cand parul se va usca, vei observa imediat efectul!



4. Cumpara servetele anti-electrizare

Daca metodele de mai sus nu au inca efect, iar parul tau se electrizeaza in continuare, este timpul sa recurgi la o solutie directa si eficienta, care isi face efectul pe loc.

Este vorba despre servetelele special concepute de la OUAI. Acestea elimina instantaneu electricitatea statica si iti lasa parul moale, matasos si stralucitor. Nu trebuie decat sa treci servetelul de-a lungul firelor de par, de la radacina pana la varfuri.

Poarta servetelele in geanta, oriunde ai merge, pentru a elimina electrizarea in doar cateva secunde!



5. Curata-ti peria pentru par

Stiai ca peria reprezina un factor esential cand vine vorba de par electrizat? Daca aceasta nu este curatata constant, va acumula sebum, praf si alte impuritati care se vor intoarce de fiecare data pe scalpul tau sau pe firele de par. Cu cat parul este mai murdar si mai uscat, cu atat electrizarea isi va face aparitia mai des.

Asadar, curatarea periodica a periei te va ajuta nu numai sa ai un par curat, ci si sa tii electricitatea statica la distanta. Foloseste un sapun bland si spala peria macar o data pe saptamana!