În următoarele zile vremea se va răci, iar pe parcursul săptămânii se așteaptă şi primii fulgi, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).



Conform meteorologilor, mâine în toată țara se prevăd ploi de intensitate slabă sau cum mai sunt numite în popor, „ciobănești”, şi valori termice diurne între 4-9 grade Celsius. Noaptea, termometrele, mai ales cele din centru şi nord vor indica sub zero. La sud vom avea 1-4 grade cu plus, însă de joi, 19 noiembrie, se răcește şi în această zonă, unde noaptea se așteaptă 0-3 grade.



Semne clare că iarna este pe aproape vom avea la finele săptămânii, în noaptea de 22 noiembrie, când sunt prognozate minus 1 - minus 6 grade Celsius. Ziua, mercurul termometrelor se va ridica până la 7 grade în regiunea de sud şi până la 5 grade – la nord.



„Suma precipitațiilor căzute în teritoriu pe parcursul lunii noiembrie constituie în medie 26-45 mm, însă, în unii ani, nu s-au semnalat pe parcursul întregii luni (noiembrie, 2011). Pentru toată perioadă de observații, cea mai mare cantitate lunară de precipitații a atins 214 mm (Cimișlia, 1992), iar maxima zilnică – 89 mm (Bălțata, 2014). Numărul de zile cu precipitații în luna noiembrie pe teritoriul țării constituie în medie 10-13 zile, cu ceață – 3-9 zile, cu ghețuș – 1-2 zile, cu viscol – mai puțin de o zi”, indică SHS.



Precipitațiile cad preponderent sub formă de ploaie. Ninsoare pe teritoriul țării se semnalează în medie în prima jumătate a lunii noiembrie, dar zăpada repede se topește. Stratul de zăpadă se formează doar în jumătatea de nord a țării, în fond, la sfârșitul lunii noiembrie. Grosimea lui medie decadică nu depășește 3 cm. În unele zile grosimea maximă a stratului de zăpadă pe platformele meteorologice poate atinge 78 cm (26 noiembrie 1975, Cahul).



În luna noiembrie, dintre fenomenele meteorologice stihinice, cel mai mare pericol îl prezintă ninsorile abundente şi vântul puternic (în medie o dată în 7-8 ani), sunt posibile viscole şi depuneri de polei şi chiciură (în medie o dată în 20 ani).