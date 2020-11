7 feluri în care cerealele de la micul dejun îngrașă

Crezi că iei cel mai bun mic dejun pentru siluetă, dar de fapt favorizezi acumularea kilogramelor în plus. Învață cum să alegi corect cerealele pentru a arăta exact așa cum îți dorești.



Chiar dacă aspectul cerealelor te atrage trebuie să te asiguri că au nutrienții de care organismul tău are nevoie pentru a arde calorii și a elimina eficient țesutul adipos. Fiecare porție de cereale de la micul dejun te poate aduce mai aproape de silueta dorită dacă acționezi strategic.



Sunt cerealele un desert „sub acoperire”?

Dacă mergi în orice supermarket vei observa că la raft sunt disponibile foarte multe tipuri de cereale, pe fiecare cutie fiind evidențiat faptul că sunt sănătoase, au multe fibre și vitamine. Este ușor să fii copleșit de multitudinea de opțiuni, dar realitatea este că nu toate sunt benefice. „Unele cereale sunt la fel de sănătoase precum salatele, dar altele sunt echivalentul unei prăjituri de la cofetărie. Deși există foarte multe tipurie de cereale cu un exces de zahăr, încă poți găsi și variante utile pentru sănătate și dietă”, potrivit dr. Dawn Blatner, nutriționist.



Iată care sunt semnele că porția ta de cereale îngrașă:



1. Dacă are un conținut foarte redus de cereale integrale

Cerealele integrale favorizează slăbirea și previn diabetul și afecțiunile cardiovasculare. Un bol de cereale rafinate cu siguranță îți va compromite dieta, dar problema este că majoritatea cerealelor evidențiază faptul că au în componență cereale integrale.

Potrivit specialiștilor, majoritatea produselor pe care trebuie să le eviți vor conține o anumită proporție de cereale integrale, dar al doilea ingredient va fi întotdeauna unul rafinat. Trebuie să cauți cereale integrale 100% pentru că numai acestea te vor ajuta să te menții în formă.



2. Dacă are prea mult zahăr

Ia cutia ta preferată de cereale și uită-te pe lista de ingrediente. Ai putea fi șocat să descoperi că zahărul apare printre primele ingrediente sau chiar de mai multe ori în cadrul listei. „Chiar dacă este vorba despre cereale integrale, un conținut prea mare de zahăr trebuie să le elimine din meniul tău. Vor influența negativ glicemia și te vor face să-ți fie foame între mese”, potrivit dr. Joy Bauer, nutriționist. Alege numai cerealele care au între 5 și 8g de zahăr la o porție. Dacă nu poți renunța la marca ta favorită este indicat să înjumătățești cantitatea și să adaugi cereale integrale neîndulcite.



3. Dacă include fibre false

Fibrele sunt esențiale pentru controlul apetitului și pentru a reduce riscul de îmbolnăvire. Cu toate acestea, cerealele care pretind că au cantități impresionante de fibre probabil că folosesc soia, cicoare sau tărâțe de psyllium.

„Aceste combinații sunt utilizate de obicei pentru a masca lipsa cerealelor integrale și nu sunt la fel de benefice ca și fibrele integrale din cereale”, spune dr. Bauer. Este indicat să alegi cereale care conțin între 3 și 5g de fibre la o porție, dar nu te lăsa păcălit de mărcile care susțin că asigură 40% sau mai mult din necesarul zilnic. Este mai benefic să adaugi fructe de pădure dacă vrei un plus de fibre.



4. Dacă are prea mult sodiu

Tendința de a consuma prea mult sodiu este favorizată de un meniu bogat în alimente procesate. Uneori chiar și cerealele pot fi surse ascunse de sodiu și nu le vei suspecta din cauza gustului dulce. Problema este că inclusiv o cantitate redusă de sodiu combinată cu mult zahăr te va face să simți nevoia să mănânci mai sărat de-a lungul zilei. Asigură-te că tipul de cereale pe care l-ai ales nu are mai mult de 250mg de sodiu la o porție pentru a preveni efectele negative.



5. Dacă nu are suficiente proteine

Dacă porția de cereale conține în esență numai fulgi crocanți și lapte este posibil să-ți afecteze calitatea meniului pentru restul zilei deoarece un aport redus de proteine te va face să-ți fie foame mult mai des și stimulează poftele alimentare. În cadrul studiilor de specialitate s-a demonstrat că persoanele care consumă un mic dejun consistent, cu multe proteine, fac alegeri mai sănătoase de-a lungul zilei și nu sunt predispuse la poftele apărute la ore târzii.

Adaugă 2-3 linguri de nuci sau semințe de in și înlocuiește laptele cu iaurt grecesc pentru a obține un plus de proteine și o savoare crocantă.



6. Dacă nu este combinată cu lapte

Laptele combinat cu porția de cereale crește beneficiile micului dejun datorită calciului, proteinelor și celorlalți nutrienți esențiali pentru funcționarea optimă a organismului. Cercetătorii de la Harvard au constatat că persoanele care consumă produse lactate au un risc cu 21% mai redus de a dezvolta rezistență la insulină și cu 9% mai mic de diabet de tip 2. În plus, vitaminele cu care sunt fortificate cerealele se dizolvă în lapte și dacă nu le combini cu acest lichid organismul nu le va prelua în mod eficient. Dacă nu-ți place laptele poți alege iaurtul grecesc sau brânza dietetică.



7. Dacă porția de cereale este prea mare

Este important să fii atent și cât de mare este porția ta de cereale. Este foarte ușor să dublezi numărul de calorii, dar excesul se va vedea exact în zonele-problemă. Este recomandat să ai un cântar de bucătărie pentru a măsura porția de cereale, în loc să torni direct în bol.

De asemenea, este util să folosești o linguriță, în loc de lingură, când le mănânci. În acest fel le vei consuma mai lent și vei avea impresia că ai mâncat mai mult.