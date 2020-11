Niciun părinte nu își dorește să crească un copil răsfățat. Dar, uneori, dorința părintească de a le oferi copiilor lor doar ce mai bun și de a le asigura o viață cât mai confortabilă și sigură poate provoca rezultate care, cu siguranță, nu sunt în conformitate cu planul lor orginal de creștere a copilului.



Psihologii lucrează la această problemă de mult timp. Ei o numesc "Sindromul copilului răsfățat" și se caracterizează prin anumite tipare de comportament ale unui copil. Brightside ne prezintă câteva dintre semnele acestui sindrom, pentru ca părinții să își poată da seama mai ușor dacă situația scapă de sub control.



10 semne că ai un copil răsfățat:



Copilul este politicos cu alte persoane, dar părinților nu le spune niciodată mulțumesc

Copilul arată că are bune maniere cu alți oameni, dar nu exprimă nicio recunoștință față de familia sa. Copiii omit să spună mulțumesc, nu intenționat sau pentru că vor să rănească pe cineva, ci doar pentru că cred că li se cuvine tot ceea ce face familia lor pentru ei. Psihologii cred că un astfel de comportament poate provoca probleme în construirea relațiilor interumane în viitor, deoarece părinții nu l-au învățat pe copil să fie recunoscător față de persoanele apropiate și drage.



Copilul nu se descurcă cu sarcinile casnice simple

Orice părinte responsabil ar trebui să-și ajute copilul să devină independent. La vârsta de 3 ani, copiii își pot strânge singuri jucăriile. La 5 ani pot ajuta la treburi minore. La vârsta de 10 ani pot curăța cartofii și pot prepara ceva de mâncare. Dacă toate încercări de a implica copilul în treburile casnice eșuează deoarece copilul nu vrea, nu poate sau nu este dornic să învețe cum să facă ceva și părinții tolerează un astfel de comportament este un semn de răsfăț.

Conform statisticilor, copiii moderni cu vârsta cuprinsă între 3 și 12 ani petrec aproximativ 3 ore pe săptămână ajutând în gospodărie. Dar, dacă copilul nu are responsabilități, acesta nu va putea face față vieții adulte.



Copilul nu se înțelege cu alți copii

Când comunică cu alți copii, un copil răsfățat nu știe că nu poate primi lucruri de la alții fără a le oferi ceva în schimb. Incapacitatea de a lua în considerare nevoile altora și lipsa de empatie îi determină pe colegii lor să stea departe de ei. Deci, copilul începe să se simtă inconfortabil și nu-și poate explica ce este în neregulă, așa că îi învinovățesc pe ceilalți. Dacă un coleg sau copiii prietenilor de familie încearcă să găsească o scuză pentru a nu petrece timp cu copilul tău, probabil este timpul să îți dai seama că ceva este în neregulă.



Copilul are adesea o criză de nervi atunci când nu obține ceea ce vrea

Părinții nu trebuie să ignore acest semn evident. Se pare că toată lumea știe că un astfel de comportament este unul obișnuit pentru copiii răsfățați. Dar nu e atât de simplu! Adesea, copiii mici nu știu să-și exprime sentimentele și nu le pot gestiona cum trebuie, ceea ce duce la o ușoară suprasolicitare, oboseală. Așa că plâng, se plâng, sunt răzbunători, se tăvălesc pe jos și aruncă cu lucruri. Dar este în regulă, ei au nevoie doar de ajutor și de cineva care să-i liniștească. Dacă copilul a devenit școlar, dar acționează în continuare așa, alegând momentul potrivit pentru a izbuncni în lacrimi, cu siguranță își manipulează părinții.

Dacă după o confruntare, părinții se simt epuizați și copilul primește ceea ce își dorea și pare destul de fericit, ceva nu funcționează bine.



Copilului nu îi plac activitățile competitive

Psihologii ne-au făcut să credem că ar trebui să creștem campioni și că fiecare copil ar trebui recompensat ca să nu fie traumatizat. Ei bine, s-au răzgândit! Părinții ar trebui să-i învețe că e în regulă să și piardă din când în când, așa că nu trebuie să se simtă rușinați, ci trebuie să-și accepte înfrângerea cu demnitate. Faptul că părinții nu învață copiii să se bucure de competiție îi poate transforma în copii răsfățați. Deci, atunci când copilul își dă seama că în viața reală nu este întotdeauna cel mai bun, el preferă să refuze să participe la orice competiție.



Copilul vorbește cu părinții lui așa cum o face cu prietenii sau colegii

Să recunoaștem, dacă un copil este răsfățat, nu este vina lui, ci a părinților lui. Nu au reușit să stabilească limite, să adopte reguli stricte și nu au nicio direcție în viață. Drept urmare, copilul nu simte autoritatea părintească. El crede că ocupă același loc în ierarhia familiei ca și părinții lui, astfel încât poate acționa într-o manieră lipsită de respect față de aceștia.



În mod surprinzător, copilul are o stimă de sine scăzută și nu are încredere în el

Vrei să fii un supererou care poate distruge toate obstacolele din calea copilului tău? Psihologii consideră că atunci când părinții acționează în acest fel, îl privează pe copil de oportunitatea de a-și construi încrederea în el însuși, de a învăța din greșelile lui și de a depăși dificultățile.

Copiii răsfățați trebuie să se confrunte cu lumea reală, dar atunci când nu au nicio idee despre asta, nu înțeleg cum pot rezolva situația și încep să se îndoiască de ei înșiși.



Copilul vrea să-ți ocupe tot timpul liber

Un copil răsfățat depinde puternic de membrii familiei lui. În această situație, copiii sunt centrul universului familiei, astfel încât părinții devin o sursă de fericire și pentru ei. Este important să acorzi suficientă atenție copiilor, dar aceștia ar trebui să înțeleagă, de asemenea, că părinții lor au propriile nevoi. Când viața de familie se învârte în jurul dorințelor unui copil, este un semn sigur că cel mic este răsfățat.



Copilul nu recunoaște autoritatea părintească și adesea se ceartă cu adulții

Ai întânit vreodată părinți care își protejează întotdeauna copii și le iau apărarea dacă cineva îi acuză că au făcut ceva greșit? Pe de o parte, este un model natural de comportament, dar dacă părinții nu discută situația cu copilul în spatele ușilor închise după incident și pur și simplu dau vina pe profesori sau alți adulți, copilul începe să simtă că poate scăpa de orice. S-ar putea să creadă că au întotdeauna dreptate, iar ceilalți oameni greșesc. În plus, părinții nu exercită autoritate în fața unui copil răsfățat, așa că nu există nicio șansă ca acesta să respecte pe altcineva.



Copilul nu înțelege valoarea banilor

Specialiștii în marketing știu că există multe modalități de a-i face pe copii să creadă că au nevoie de ceva.

Reclamele afectează negativ copiii mai mult decât în cazul adulților. De aceea, e important ca părinții să îi învețe cum să reziste în fața presiunii sociale și a tentațiilor. Copilul ar trebui să înțeleagă că banii nu cad din cer și că părinții trebuie să muncească din greu pentru a-i câștiga. Când părinții încearcă să-și protejeze copiii de astfel de probleme complicate, pot ajunge să crească un copil răsfățat care crede că dorințele lui sunt mai importante decât bugetul familiei. Studiile demonstrează că cei care sunt răsfățați au mai puține șanse de a deveni independenți financiar și mai multe de a-și face datorii atunci când vor crește. Se obișnuiesc cu faptul că toate dorințele lor se împlinesc fără niciun efort din partea lor, astfel încât să ceară împrumuturi pentru a-și îndeplini poftele, dar nu se gândesc în avans la modul în care vor achita datoria.