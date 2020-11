Ce spun astrele azi, 17 noiembrie

Berbec

Puneti mai mult suflet in ceea ce faceti, implicati-va cu mai multa ardoare, mai ales daca va place actiunea respectiva. Daca sunteti de parere ca ati ramas in pana de surse de inspiratie, nu ezitati sa plecati in cautarea altora. Nu veti primi nimic fara sa faceti eforturi, asa ca, grabiti-va sa treceti la actiune! Aveti posibilitatea sa intalniti persoane care va vor incata foarte mult, care va vor face sa va simtiti bine, persoane cu care va ganditi sa va intalniti mai des in viitor. Este chiar recomandabil sa tatonati terenul, inainte de a va angaja in ceva mai serios; trebuie sa va ganditi cat sunteti de dispusi la compromis, atat intr-o eventuala relatie de cuplu, cat si intr-una de natura profesionala.



Taur

Astazi se pare ca veti fi foarte creativi, foarte expresivi atat in exprimare, cat si in gestica. S-ar putea sa apara noi oportunitati la orizont, care sa va aduca mult mai aproape de libertatea mult dorita. De exemplu, este posibil sa gasiti acele modalitati prin care sa va transformati un hobby foarte placut intr-o activitate productiva. Aceste evenimente v-ar putea schimba total starea de spirit cu care v-ati trezit dis de dimineata si care nu este, nicidecum, una fericita. Bucurati-va din plin de oportunitatile aparute si ganditi-va foarte atent la modul cum le puteti fructifica la maximum. Impartasiti cu apropiatii micile bucurii, faceti eforturi pentru a strange legaturile, chiar daca nu va sta in fire; rezultatele eforturilor voastre in aceasta directie nu vor fi imediate, investitia este pe termen lung.



Gemeni

Veti fi foarte prinsi in unele activitati profesionale, care va vor aduce castiguri destul de insemnate. Nu va asteptati, insa, ca aceste castiguri sa fie doar de natura financiara. Uneori, obtinerea unei relatii la locul potrivit poate fi de foarte mare ajutor, la un moment decisiv. Cineva apropiat ar putea apela la voi pentru un sfat sau chiar pentru sprijin efectiv; nu veti putea refuza, insa interveniti numai pana la punctual in care nu veti sustine un viciu. Daca persoana respectiva si-a facut un obicei in a apela ba la unul, ba la altul pentru ajutor, atunci cand este la greu, fara a se forta sa gaseasca o solutie proprie, trebuie gasita o cale pentru a rupe cercul vicios.



Rac

Puteti dedica aceasta zi cercetarilor, in orice privinta. Este bine sa va actualizati unele repere, fie ca e vorba despre cunoastinte profesionale, care va pot ajuta sa va rezolvati mai usor sarcinile la locul de munca, fie ca e vorba despre informatii legate de anumite chestiuni personale care va privesc direct. S-ar putea sa aveti parte de o serie de schimbari in privinta unor aspecte insemnate ale vietii de zi cu zi, ceea ce nu este un lucru rau. Iesirea din monotonie, din rutina zilnica, poate fi foarte stimulativa, va poate ajuta sa va regasiti. Puteti examina cu atentie trecutul, cu scopul de a va imbunatati viitorul; daca aveti “un batran” prin preajma, puteti initia o conversatie in acest sens, pentru ca ati putea afla lucruri deosebit de pretioase pentru voi.



Leu

Este o zi in care va veti concentra foarte mult pe problemele familiale ori pe cele ale propriei afaceri. Ca de obicei, alegeti maniere conservatoare de actiune, care, de cele mai multe ori, nu prea mai functioneaza, in conditiile actuale. Ar trebui sa fiti mai deschisi la minte, mai flexibili, sa-i lasati si pe altii din preajma sa va ofere solutii pe care sa le luati in considerare, chiar daca nu se incadreaza prea mult in modul vostru de gandire si actiune. Poate ca ar fi mai simplu sa va lasati deoparte grijile si doar sa incercati sa va simtiti bine cu ceea ce faceti, cu ceea ce sunteti. Relationarea poate fi oarecum afectata, insa cei care sunt deja obisnuiti cu voi, va accepta si micile scapari de conduit, care mai ies, uneori, la suprafata.



Fecioara

Este o zi perfecta pentru a va reface fortele, prin orice mijloc pe care il agreati. Cel mai bine este sa fiti in compania unor persoane dragi, care sa va ofere sprijin moral, spiritual chiar. Veti reusi, astfel, sa intrevedeti partea plina a paharului, ceea ce va va fi de mare ajutor in zilele urmatoare, mai ales daca va asteapta probleme mai dificile de rezolvat. A privi aceeasi situatie, in conditii de relaxare si odihna, poate oferi perspective mult mai clare. La fel si solutii ! Prospectele carierei va preocupa in mod deosebit; lucrurile pot merge foarte bine pentru voi, din acest punct de vedere, daca va veti stabili obiective realiste, pe masura pregatirii si puterilor voastre.



Balanta

Este foarte posibil sa aveti mare nevoie de sprijin in vreuna dintre intreprinderile pe care le aveti de dus la bun sfarsit astazi. Binenteles ca nu va puteti lasa pe mana oricui, mai ales daca este vorba despre vreun proiect de importanta majora. Chiar daca persoana vizata nu se ofera, cereti voi ajutorul, pentru ca sansele de succes vor fi mult mai mari. Productivitatea voastra ar putea creste daca veti alege munca in echipa, in detrimental demersurilor individuale. Astazi veti fi interesati de stiintele educatiei, de filosofie si v-ar face mare placere sa intalniti pe cineva cu care sa schimbati idei in acest sens; nu toti veti avea norocul sa intalniti astfel de persoane. Se prea poate sa primiti ceva vesti bune, de la cineva apropiat, dar care acum se afla departe de voi, din punct de vedere fizic.



Scorpion

Rezervati-va dmineata pentru a va rezolva cat mai eficient toate problemele de natura profesionala, astfel incat sa va bucurati de o dupa-amiaza mai libera, cu mai multa relaxare ca de obicei. Tratati cu circumspectie ceea ce auziti in jurul vostru. Zvonurile nu trebuie luate in serios decat daca se confirma, daca au amprente palpabile in realitate. Sunteti perseverenti, de obicei, odata ce v-at propus ceva, insa entuziasmul si increderea in propriile foarte pot spori semnificativ, productivitatea; la fel si colaborarile in privinta consumului de resurse, de finante chiar, pot fi favorabile unei dezvoltari mai rapide in directia dorita.



Sagetator

Multe lucruri se vor schimba in bine pentru voi, in cursul zilei de astazi, iar acest fapt va confera o stare de bine pe care nu ati mai resimtit-o cam de multa vreme. Nu va lasati, insa, prada euforiei, pentru ca ati putea face greseli destul de semnificative, care sa aiba efecte deranjante in viitor. Nu vorbiti foarte mult in timpul discutiilor, nici daca le initiati voi insiva. Dati tonul, apoi lasati interlocutorii sa vorbeasca. Veti putea afla, astfel, informatii pretioase, care sa va fie de mare ajutor in proiectele voastre de viitor. Ar fi bine sa ganditi in termeni ceva mai mari ca de obicei, la scara mai larga, pentru ca exista perspective incurajatoare in privinta unor astfel de demersuri. Pastrati-va alaturi oameni de incredere, alaturi de care ati putea duce la capat cu succes, proiecte mai mari.



Capricorn

Tensiuni este posibil sa apara inca de la primele ore ale diminetii; unele astfel de momente ar putea fi cauzate chiar de voi. Sustinand sus si tare ca doar voi aveti dreptate, refuzul de a accepta parerile altora, toate aceste pot fi elemente nocive, care sa vas trice colaborarile sis a va aduca intr-o stare de izolare care nu va este deloc benefica. Simtiti nevoia sa vorbiti cu cineva apropiat, care sa empatizeze cu voi si sa va inteleaga punctul de vedere. Aveti anumite probleme pe care nu le puteti destainui oricui si in rezolvarea carora aveti nevoie macar de sprijin moral. Daca aceasta conversatie este foarte importanta pentru voi, nu o mai amanati. Sunati pe cine trebuie si descarcati-va !



Varsator

Veti avea de facut mai multe vizite obligatorii in prima parte a zilei, de la care nu va veti putea sustrage. Unele dintre ele nu va fac deloc placere, insa nu aveti de ales. Incercati sa rezolvati rapid ce aveti de rezolvat, inarmati-va cu rabdare si veti reusi sa depasiti aceste momente. Vestile placute de la persoane dragi, care locuiesc insa mai departe de voi va vor insufleti ziua si va vor face sa va simtiti mult mai bine catre seara. De asemenea, spre a doua parte a zilei, energiile pozitive isi fac simtita prezenta si va ofera o noua perspectiva asupra lucrurilor. Incercati sa fiti cat mai elocventi in exprimarea ideilor, cat mai scurti si la obiect. Prea multa vorba plictiseste, este inutil sa va agitati mai mult decat trebuie in acest sens.



Pesti

Este foarte posibil ca astazi sa trebuiesca sa fiti partasi la o serie de negocieri destul de tensionate, ar caror rezultat va ramane incert, pana la finele zilei, fapt care va spori starea de agitatie si stresul. Nu sunteti o persoana care sa faceti prea bine fata acestui tip de situatie, de aceea nu ar fi rau sa va pregatiti cumva pentru a rezista cu eleganta. Nu ar fi deloc recomandabil sa aveti vreuna din iesirile voastre mai putin diplomatice. Ati avea de suportat o serie de consecinte foarte neplacute in zilele urmatoare. Deciziile importante legate de familie, de problemele domestice, poate ca ar mai putea fi amanate, insa daca observati ca ideile incep sa prinda contur, iar modalitati potrivite de actiune exista, nu trebuie sa mai stati pe ganduri, ci este bine sa treceti la treaba.