Noi cercetări arată că Universul devine tot mai fierbinte. La ce temperatură medie a ajuns acum

În ultimele 10 miliarde de ani, Universul a devenit, încet, dar sigur, tot mai fierbinte.



De fapt, o echipă de oameni de știință de la Universitatea din Tokyo și Universitatea de Stat din Ohio a descoperit că temperature medie a gazelor din Univers a crescut de 10 ori în timpul acelei perioade de timp. De asemenea, se pare că și procesul continuu prin care noi galaxii sunt create încălzește totul din jurul său.



Noile cercetări au fost publicate în The Astrophysical Journal.



La ce temperatură a ajuns Universul acum



Cercetătorii au analizat istoria termală a Universului în ultimele 10 miliarde de ani și au descoperit că temperatura medie a gazului din întregul Univers a crescut de peste 10 ori în acea perioadă, ajungând la o temperatură de 2 milioane de grade Kelvin în ziua de azi, aproximativ 4 milioane de grade Fahrenheit.



„Pe măsură ce Universul evoluează, gravitatea trage materia întunecată și gazul din spațiu în galaxii și roiuri de galaxii. Forța de tragere este violentă, atât de violentă încât tot mai mult gaz este șocat și încălzit”, a explicat Yi-Kuan Chiang, astrofizician și autor principal al noului studiu.



Nicio legătură cu încălzirea climei de pe Terra



Totodată, Universul se încălzește în urma proceselor naturale ale galaxiilor și structurilor care se formează. Nu are nicio legătură cu încălzirea care are loc pe Terra. „Aceste fenomene se întâmplă la scări diferite. Nu sunt deloc conectate între ele”, a mai explicat Chiang.



Pentru a dezvălui schimbarea de temperatură, oamenii de știință au măsurat căldura gazelor în funcție de distanța la care se aflau față de Pământ. Având în vedere că lumina de la stelele și galaxiile îndepărtate necesită mult timp pentru a ajunge la noi, atunci când ne uităm la obiecte îndepărtate este ca și cum ne-am uita înapoi în timp, potrivit Futurism.



Cu cât oamenii de știință s-au uitat mai departe, cu atât au părut să scadă temperaturile, ceea ce sugerează că totul a devenit mai fierbinte de-a lungul timpului.