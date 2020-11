6 cele mai eficiente remedii naturale pentru ameliorarea tusei

Indiferent care este afecțiunea cu care vă confruntaţi, dar mai ales când sunteți cuprinși de simptomele tusei seacă sau productivă, este bine să nu neglijați puterea videcătoare a naturii.



Vă recomandăm, pe lângă gama de siropuri special creată pentru ameliorarea tusei, să folosiți și unul dintre cele 6 remedii naturale descrise mai jos, uşor de făcut în casă şi la îndemână pentru orice mămică. Pentru preparare, aveţi nevoie pe lângă îngredientele de bază, de atenţie şi puţină răbdare.



6 remedii naturale pentru ameliorarea tusei



Ceaiul din pătlagină – Luați două linguriţe de plantă uscată peste care adaugați 200 de ml de apă clocotită. Pătlagina este expectorant, emolient, antiinflamator, astringent, antimicrobian, fluidizează secretiile bronsice şi vindecă rănile. Este folosită ca medicament de sute de ani şi poate fi preparată drept sirop, tinctură, cataplasme, pulbere etc.



Ceaiul din cimbru – Lăsați la macerat timp de 10 ore, 4 linguri de cimbru în 500 de ml de apă. Filtrați apoi planta şi o fierbeți timp de 5 minute în 500 ml de apă. Lichidul de la prima filtrare se amestecă apoi cu lichidul de la a doua filtrare şi se obţine o infuzie combinată de cimbru. Astfel, se realizează o dublă infuzie. Cimbrul este un leac bun pentru bronşită, sinuzită sau diferite viroze. Acesta poate fi plantat în grădină sau chiar şi pe balcon într-un ghiveci mediu.



Ceai din grindelia – Luați o linguriţă de plantă uscată peste care adăugați 250 de ml de apă clocotită, lăsați la infuzat aproximativ 15 minute, ulterior beți de 2 – 3 ori pe zi. Este un remediu bun pentru astmul bronşic sau pentru tusea productivă. Acest ceai calmeză tusea şi durerea. Planta este folosită când este înflorită, dar şi atunci când este uscată.



Miere de cimbru – Luați 400 de ml de miere naturală de salcâm şi amestecați cu 40 de grame de cimbru măcinat. Dacă este prea densă, o diluați cu 50 ml de apă, fie caldă fie rece. Compoziţia se lasă la macerat 2 săptămâni într-un loc cald şi se amestecă periodic. La final se filtrează şi se consumă în funcţie de afecţiuni. Cu un efect expectorant, cimbrul luptă împotriva virozelor, infecţiilor respiratorii şi tusei. Acesta mai are în compoziţie vitamina A şi minerale precum zinc, calciu şi potasiu.



Amestec din propolis cu miere - Luați tinctura de propolis: câte 10 - 30 de picături (după vârstă) amestecate cu una-două linguriţe de miere (sau în puţin ceai cald din plante medicinale), luate de 2 - 3 ori pe zi înainte de mese. Propolisul are rol de vindecare a rănilor şi ameliorează senzaţia de durere precum ,,acele’’ din gât. Acesta este unul dintre medicamentele preferate ale copiilor.



Amestec din şofran şi picături de miere – Luați o linguriţă de praf de şofran şi amestecați bine, bine cu 4 - 5 picături de miere, după care se consumă. Şofranul este cunoscut sub alte denumiri printre care şi “turmeric”. Originar tocmai din India, este cunoscut îndeosebi pentru savoarea şi gustul care îl oferă mâncărurilor şi deserturilor, dar şi pentru culorile pe care le imprimă. Acest amestec este un tratament bun pentru tuse şi astm, calmând durerea.

Siropurile Meltus au în compoziţia lor plante naturale precum pătlagina şi iedera care vindecă astmul, laringita, faringita, tusea productivă, iritativă şi uscată. Compoziţia naturală din aceste siropuri mai cuprinde pe lângă miere şi propolis cu efect emolient de calmare a iritaţiilor mucoasei tractului respirator, cimbru cu proprietăţile sale bactericide, antivirale şi imunostimulatoare, şi grindelia cu efect antiinflamator, antibacterian şi fungistatic.