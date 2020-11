Ce spun astrele azi, 15 noiembrie

Berbec

Viata voastra sentimentala va inflori pe parcursul acestei zile. Daca sunteti deja angajati intr-o relatie, atunci veti avea parte de momente speciale alaturi de partener. Cat de speciale? Asta va depinde si de voi. Daca sunteti inca singuri, aveti sansele sa intalniti persoane care v-ar putea rascoli sentimentele si, de ce nu, alaturi de care sa puneti bazele unei relatii pe termen lung. Veti reusi, fara prea multe eforturi, sa imbinati in mod fericit, viata de familie cu munca pe care o faceti, ceea ce va va conferi liniste sufleteasca si climat propice pentru a gandi bine fiecare miscare si a lua hotararile potrivite fiecarei situatii in parte. Binenteles ca rezultatele vor depinde de intensitatea eforturilor pe care le veti depune.



Taur

Va fi o zi in care dragostea va fi la inaltime, cand veti darui si veti primi iubire. Va exista o intelegere perfecta cu persoana iubita si compatibilitate cu cei din jur. Din acest motiv, ziua ar trebui sa curga fara probleme deosebite; trebuie sa profitati la maximum de un astfel de context fericit, pentru arezolva eventuale probleme existente in plan personal, in relatia de cuplu sau in interactiunile cu apropiatii. In plan profesional, va puteti permite sa va implicati in proiecte ambitioase, in care sa va puneti in valoare abilitatile si cunostintele de care dispuneti. Si, de ce nu? Puteti cumpara un bilet la loterie! Cu norocul pe care-l aveti astazi, este foarte posibil sa si castigati...



Gemini

Unele dintre proiectele in care v-ati implicat s-ar putea sa dea rateuri, datorita unei insuficiente pregatiri pentru a le face fata. Incercati sa va pastrati deschisi fata de evolutiile zilei si sa va adapatati evenimentelor pe masura ce acestea se desfasoara. Iesiti mai des din casa, intrati in contact cu cat mai multa lume, pentru a va largi orizonturile si a va imbunatati starea de spirit. Pot sa apara o serie de situatii tensionate in familie, care sa va altereze starea de spirit, insa totul poate fi usor rezolvat printr-o comunicare eficienta cu partenerul. Excesele ar putea sa va tenteze, mai ales cele alimentare, insa trebuie sa tineti seama si de consecintele ce ar putea sa apara.



Rac

Ambitiile personale sunt importante pentru voi, insa trebuie sa aveti grija si ce obiective va stabiliti si peste cine trebuie sa treceti ca sa vi le atingeti. Daca veti aborda o atitudine indiferenta fata de aceste aspecte, este foarte posibil sa va ciocniti de situatii nedorite, care sa va afecteze mult din punct de vedere psihic. Prietenii apropiati va vor fi alaturi in situatii mai dificile, iar acest lucru va ofera satisfactie si incredere. Munca in echipa este favorizata astazi, iar ceea ce veti intreprinde va avea succes in masura in care veti sti sa colaborati eficient cu cei din jur. Este posibil sa fiti chiar promotorii unui proiect interesant, de interes general.



Leu

Nu este bine sa fiti nostalgici dupa intamplari trecute din viata voastra, dupa evenimente care de multa vreme nu mai sunt de actualitate. Sau, mai bine zis, nu este bine sa pierdeti pre mult timp cu asta. Traiti in prezent si ganditi-va la viitor si la modalitati de a-l face mai bun. In domeniul profesional, calitatile etice si morale vor fi importante astazi; cu ajutorul lor veti reusi sa va faceti remarcati si sa duceti cu bine la final sarcinile pe care le aveti de rezolvat. Evenimente sau noi cunostinte neasteptate va pot favoriza introducerea in noi medii, cu beneficii semnificative. In plan personal, va trebui sa fiti corecti cu toata lumea, sa nu credeti ca voi le stiti cel mai bine pe toate; cu cat veti fi mai rezonabili, cu atat lucrurile vor merge mai bine.



Fecioara

Astazi se pare ca veti avea satisfactia de a va atinge unele obiective pe care la vizati de mai multa vreme; asta va creste increderea in propriile forte si va ajuta sa abordati si alte chestiuni, cu mai mult curaj. De asemenea, contextul astral favorizat, face ca unele elemente ale vietii voastre sa se aseze de la sine la locul potrivit, scutindu-va, astfel, de unele eforturi semnificative. Este posibil sa apara unele probleme finaciare sau complicatii legale, pe care va trebui sa le solutionati cat mai rapid, pentru ca efectele sa nu aiba impact insemnat. In plan afectiv, veti avea parte de momente fericite alaturi de cei dragi, iar acest lucru va va face sa va simtiti impliniti.



Balanta

Nu va va fi dificil sa comunicati cu persoanele cu care veti intra in contact astazi, in diverse circumstante; comunicarea este importanta, mai ales daca lucrati intr-un domeniu in care informatia este un element de baza. Echilibrul mental de care dispuneti va va ajuta foarte mult in aceasta privinta. Veti reusi sa va consolidati pozitia profesionala, daca veti decide sa va concentrati eforturile spre atingerea acestui obiectiv. In cuplu, nu veti avea parte de evenimente neplacuta. Calmul si serenitatea vor domni in relatia cu partenerul, dar si cu alti membri ai familiei. Exista unele riscuri semnificative in privinta starii de sanatate, daca veti fi neglijenti fata de propria voastra persoana.



Scorpion

Entuziasmul de care aveti parte astazi va poate fi de mare ajutor in activitatea voastra, mai ales daca sunteti implicati in proiecte de anvergura, care va solicita mai mult ca de obicei. Optimismul si increderea in propriile forte sunt foarte importante in acest context; aveti capacitatea de a va urmari cu perseverenta scopurile, astfel incat este imposibil sa nu ajungeti la rezultatele dorite. In plan sentimental, veti fi inclinati sa visati, asa ca sunteti in pericol sa confundati realitatea cu fantezia. Acest lucru nu va este deloc benefic, asa ca cel mai bine ar fi sa priviti cu atentie la ceea ce se intampla in jurul vostru si la persoanele cu care veti intra in contact.



Sagetator

Unele probleme in plan profesional s-ar putea sa va strice dispozitia, chiar daca ziua pare sa inceapa promitator; este important ca problemele de la servicu sa nu fie aduce in viata personala, chiar daca este greu de realizat o delimitare clara. Sprijinul familiei si al apropiatilor (prieteni sau rude), va fi foarte important in acest context. De asemenea, si atitudinea voastra fata de acestia va fi luata in considerare. Aveti grija la miscarile pe care le veti face astazi, pentru ca exista risc de a va accidenta, mai ales daca nu veti fi suficient de atenti la pasul urmator. Chiar daca unele cheltuieli vi se par justificate, incercati sa mai si economisiti cate ceva pentru zile cu mai putin castig.



Capricorn

Nu este nimic rau in a visa, atata timp cat nu confundati realitatea cu fantezia. Pastrati-va cu picioarele pe pamant, daca doriti sa nu aveti parte de dezamagiri, mai ales in ceea ce priveste planul sentimental al vietii voastre. Daca veti fi suficient de motivati si de rabdatori, atunci veti reusi sa va atingeti cu bine obiectivele pe care vi le-ati fixat. Riscul aparitiei unor probleme familiale este destul de crescut, cu atat mai mult cu cat nu exista o comuncare eficienta intre voi si partenerii de relatie. Faceti tot posibilul sa reglati aceasta situatie, pentru ca niciunul dintre voi nu poate citi gandurile celuilalt, pentru a-i cunoaste intentiile si ceea ce isi doreste fiecare pentru viitorul relatiei de cuplu.



Varsator

Nu va veti multumi cu rolul secundar in proiectele pe care le initiati si asta va starni anumite invidii in jurul vostru. Atunci cand va asumati rolul principal, fiti siguri ca si detineti atuurile necesare, altfel riscati sa va faceti de ras. Latura impulsiva a caracterului vostru ar putea sa complice lucrurile, la un moment dat, asa incat este nevoie sa va pastrati chibzuiti si cu mintea limpede. Si in relatiile cu apropiatii trebuie sa lasati la o parte impulsivitatea. Lasati pe fiecare sa vorbeasca, sa-si spuna parerea si apoi exprimati-va si voi, in functie de context. Fiti cat se poate de diplomati, caci astfel veti avea numai de castigat.



Pesti

Din pacate, inca de la inceputul zilei s-ar putea sa prezentati o instabilitate in comportament, care ar putea sa-i dezorienteze pe cei care va sunt alaturi. Unele reactii ale voastre s-ar putea sa fie total in afara contextului, asa incat unele persoane ar putea fi tentate sa stea mai la distanta; labilitatea emotionala prezinta riscul de a va indeparta de cei din anturaj, inclusiv de persoanele care va sunt apropiate. Criticismul exagerat, pe care-l practicati uneori, cu-atat mai mult. Nu fiti atrasi prea mult de achizitiile materiale, pentru ca acestea sunt trecatoare. Daca aveti sansa sa va imbogatiti in plan spiritual, s-ar putea ca, de aceasta data, sa iesiti mai castigati.