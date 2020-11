Cele mai bune surse de proteine şi calciu. Recomandările unui expert

Potrivit dr. Virgiliu Stroescu, susanul bate laptele atunci când vorbim despre nutrienţii necesari pentru a avea oasele puternice. Vezi ce alte sugestii are medicul!



Cunoscutul medic este adeptul unei alimentaţii vegane şi explică în toate emisiunile tv care sunt beneficiile imense aduse de a acest regim alimentar.



El avertizează despre alimentele prăjite, în special cele de origine animală că favorizează apariţia cancerului şi ca doar consumul ridicat de hrană proaspătă compusă din legume şi fructe proaspete, cereale integrale şi nuci/seminţe crude pot să ofere protecţie corpului împotriva acestor maladii grave.



De aceea, celebrul medic recomandă şi părinţilor să asigure copiilor proteine din surse vegetale şi vorbeşte şi despre cantitatea de calciu care există în susan, fiind mult mai mare decât cea existentă în laptele de vacă.



Iată care sunt sugestiile specialistului:



Cele mai bune surse de proteine vegetale

- mazăre

- linte

- fasole boabe

- năut.



Cea mai bună sursă de calciu

- seminţele de susan, care conţin de zece ori mai mult calciu decât laptele.



Cea mai bună sursă de acizi graşi omega-3

- seminţele măcinate de in, care au o cantitate mai mare de omega-3 decât peştele. Se consumă câte o linguriţă cu seminţe de in măcinate în fiecare zi.



Cele mai bune surse de grăsimi sănătoase

- avocado

- nucile

- seminţele de floarea-soarelui crude

- uleiul de măsline, însă consumat în cantităţi mici.