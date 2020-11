Igor Dodon: Diferența dintre mine și Maia Sandu e mare! Eu am echipă, experiență și valori. Ea nu are nimic

Diferența dintre mine și Maia Sandu este mare. Eu am echipă, experiență și valori. Ea nu are nimic. Declarația a fost făcută de către Igor Dodon în cadrul emisiunii live.



„Sunt trei mari diferențe dintre mine și Maia Sandu. Unu - ține de experiență. Eu vin din sectorul real al economiei, am fost prim-vicepremier, ministru al economiei, deputat în opoziție, am luptat împotriva lui Plahotnic. Ce a făcut Maia Sandu? A închis școli, a umblat cu rucsaciocul prin Washington, la Banca Mondială ca al 10-lea expert din 13. A luat bani de la Soros și a închis școli? A lucrat în ONG. Asta e prima deferență.



A doua – echipa. Uitați-vă la echipa mea și a Maiei Sandu. La mine sunt Ceban, Greceanîi, Batrîncea, Vlah, Țîrdea… O să vedeți o echipă puternică, bine pregătită. Oameni care știu cum și unde să meargă. La Maia Sandu în afară de “soroseata”, ce au făcut ei în viață, în afară de Maia care a primit bani de la Șor în plic. Ce echipă are ea?



Trei – valori. Pentru ce noi pledăm, eu pledez pentru niște lucruri pentru care ține marea majoritate. Care sunt valorile oponentului meu? Acolo e zero valori. În viața ei nu a avut familie, merge la marșurile astea prin Chișinău, detestă istoria țării noastre”, a declarat Igor Dodon.