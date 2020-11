Top 10 țări cu cele mai multe teste efectuate pentru COVID-19 per cetățean

În prezent, doar 10 state au efectuat mai multe teste pentru depistarea COVID-19, raportate la numărul total al populației. Asta rezultă că toți cetățenii acestor state au fost, cel puțin o dată, testați la noul tip de coronavirus.



În acest clasament se află șapte state (insulare) din Europa și alte trei state din restul lumii.



#1. Insulele Feroe – 3,25 teste per cetățean (159 097 de teste efectuate raportate la populația de 48 931 de locuitori)



#2. Gibraltar – 2,21 teste per cetățean (74 672 de teste efectuate raportate la populația de 33 687 de locuitori)



#3. Andorra – 1,89 teste per cetățean (146 308 teste efectuate raportate la populația de 77 310 locuitori)



#4. Luxemburg – 1,87 teste per cetățean (1 179 931 de teste efectuate raportate la populația de 629 653 de locuitori)



#5. Insulele Bermude – 1,49 teste per cetățean (92 973 de teste efectuate raportate la populația de 62 193 de locuitori)



#6. Emiratele Arabe Unite – 1,46 teste per cetățean (14 602 082 de teste efectuate raportate la populația de 9 933 742 de locuitori)



#7. Monaco – 1,32 teste per cetățean (51 953 de teste efectuate raportate la populația de 39 343 de locuitori)



#8. Islanda – 1,08 teste per cetățean (370 515 teste efectuate raportate la populația de 342 051 de locuitori)



#9. Bahrain – 1,08 teste per cetățean (1 865 380 de teste efectuate raportate la populația de 1 722 434 de locuitori)



#10. Danemarca – 1,03 teste per cetățean (6 017 111 teste efectuate raportate la populația de 5 799 671 de locuitori)