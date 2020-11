Băiat de 14 ani, dat dispărut după ce a luat 850 de euro de acasă și a plecat. Minorul le-a lăsat părinților și un bilețel

Un băiat de 14 ani din Ocnița este căutat de părinți și Poliție. Asta după ce, pe 11 noiembrie curent, a plecat de acasă și, până în prezent, nu se mai cunoaște locul aflării acestuia. Potrivit părinților, fiul lor a luat de acasă 850 de euro și plecat într-o direcție necunoscută. Nu înainte însă de a lăsa un bilețel în care scria că se va întoarce acasă doar atunci când va considera el. Anterior, minorul a mai plecat de acasă, fiind depistat în Chișinău.



Până la acest moment Poliția a întreprins mai multe măsuri în vederea căutării și localizării minorului dispărut. La fel, polițiștii din Ocnița au orientat efectivul poliției din întreaga țară în vederea localizării minorului.



Acesta are înălțimea de 173 cm, corpolență slabă, culoarea ochilor căprui, părul castaniu, fața ovală, posedă limba rusă și limba română. Are o cicatrice la sprânceana dreaptă.



În ziua plecării de acasă, băiatul purta o scurtă de culoare neagră până la genunchi, blugi de culoare gri, încălțăminte - adidași de culoare neagră și pulover cu glugă de culoare albastră. Are la sine un rucsac negru.



În contextul celor expuse, dacă cineva cunoaște locul aflării adolescentului, este rugat să fie sesizată Poliția la numărul unic de urgență 112, 060 200 206 sau 062 163 400.