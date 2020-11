De ce este oțetul de mere arma secretă a mamelor ocupate?

Nu este util numai pentru slăbire, ci și pentru a economisi timp în bucătărie și a preveni diferitele afecțiuni digestive. Află de ce oțetul de mere trebuie să devină aliatul mamelor ocupate de acum încolo.



Dacă până acum nu ai urmărit îndeaproape cât de util este oțetul de mere pentru a fortifica organismul, este momentul să afli despre varietatea de utilizări care îl pot transforma în cel mai important ingredient pe care trebuie să-l ai la îndemână. Cu o aromă intensă și înțepătoare, acest oțet are proprietăți antimicrobiene și poate deveni o soluție rapidă pentru a îmbunătăți sănătatea familiei tale, în timp ce menține bucătăria lucind de curățenie.



Iată cum poți utiliza oțetul de mere:



1. Băutură sportivă 100% naturală

Este o sursă excelentă de electroliți, iar combinarea oțetului de mere cu apă are același efect energizant ca și băuturile sportive, cu mult zahăr și în culori aprinse. Previne durerile musculare după exercițiile fizice intense, crește rezistența și elimină durerile articulare.



2. Remediu pentru a preveni lipirea prăjiturilor

Ai probleme când faci prăjituri pentru că se lipesc de fundul tăvii și nu le poți ridica decât după ce se răcesc? Această dificultate apare mai ales dacă ai inclus fulgii de ovăz și mierea în cadrul ingredientelor pentru că favorizează lipirea. În momentul în care vei adăuga oțet de mere la aluatul pentru prăjituri se va combina instantaneu cu bicarbonatul de sodiu, creând un aluat aerat și multe bule, care vor favoriza atât creșterea uniformă a prăjiturilor, cât și ușurința de a le lua din tavă de îndată ce sunt gata.

Acest efect se evidențiază mai ales în cazul aluaturilor foarte consistente.



3. Soluție de curățare pentru suprafețele din lemn

Fundurile din lemn sunt foarte poroase, fiind un mediu favorabil pentru proliferarea microbilor și a bacteriilor nocive. Acidul acetic din oțetul de mere este un dezinfectant foarte bun, în special împotriva E. Coli și Salmonella. În același timp acționează blând și nu va deteriora materialul din care sunt realizate fundurile și tocătoarele.



4. Remediu pentru împrospătarea respirației

Datorită proprietăților sale antibacteriene, oțetul de mere poate înlătura respirația urât mirositoare. Combină ½ lingură de oțet de mere cu 200ml de apă și fă gargară cu acest amestec de 3-4 ori pe zi.

În cel mult o săptămână halena nu va mai fi decât o amintire neplăcută.



5. Soluție instantanee împotriva buruienilor

Cu o aciditate de 5%, oțetul de mere nediluat elimină buruienile în mod eficient, fără riscuri pentru tine sau pentru mediul înconjurător.



6. Tratament util pentru arsurile solare

Deși te-ai putea gândi că nu este logic să aplici oțet de mere pe zonele cu arsuri solare sau că va fi foarte dureros, să știi că tamponarea zonelor afectate va elimina orice disconfort. În plus, previne formarea bășicilor și cojirea pielii.



7. Soluție pentru eliminarea gazelor provocate de fasole

Deși conține mulți nutrienți utili pentru sănătate, fasolea are și o concentrație de zaharuri care nu pot fi digerate și de acid fitic, care poate suprasolicita sistemul digestiv. Oțetul de mere face aceste componente mai ușor de digerat.

Pentru a obține acest avantaj este recomandat să adaugi 50ml de oțet de mere în lichidul în care gătești boabele de fasole, cu 30 de minute înainte de a fi gata. Vei vedea că te vei putea bucura de gustul bun fără să ai probleme cu balonarea sau crampele abdominale.

Poți folosi acest truc și atunci când prepari varză, conopidă sau broccoli. Oțetul de mere este un remediu util care te ajută să digeri alimentele pe care le ocoleai până acum. Nu va fi greu deloc să ai un meniu variat și echilibrat, fără să-ți faci griji că nu vei încăpea în ținutele preferate sau că îți va fi greu să închizi fermoarul după anumite mese.