Îți place să primești flori dar te întristezi când se ofilesc rapid? Poți lua măsuri pentru a prelungi intervalul în care te bucuri de parfumul petalelor cu nuanțe variate. Pune în aplicare cele 5 trucuri pentru a păstra mai mult timp florile în vază.



De ce au nevoie florile din buchet de foarte multă grijă?



Rădăcinile florilor acționează ca un sistem de filtrare care previne pătrunderea bacteriilor. De asemenea, tot prin intermediul rădăcinilor florile primesc apă curată, cu un pH echilibrat și doza necesară de minerale. Din momentul în care sunt tăiate această protecție dispare, iar florile vor lua contact cu apă nefiltrată, aer și bacterii. Tocmai de aceea este esențial să testezi câteva trucuri pentru a păstra mai mult timp florile în vază.



Nu ai de ce să te resemnezi cu ideea că va trebui să renunți la ele foarte rapid, ci poți încerca soluții utile pentru a le prelungi frumusețea și parfumul deosebit.

Iată ce trucuri funcționează pentru a păstra mai mult timp florile în vază, potrivit flyingflowers.co.uk:



1. Spală cu atenție vaza pe care o vei folosi

Este posibil să fi acumulat praf sau alte particule, așa că este indicat să speli bine vaza cu apă caldă, puțin înălbitor și să o cureți cu buretele. Nu șterge vaza cu un prosop, ci las-o să se usuce. Este un pas important pentru a te asigura că nu vor fi bacterii în interiorul vazei în momentul în care vei pune apa și florile.



2. Fii atentă la nivelul apei

Apa de la robinet este potrivită pentru flori, dar nu trebuie să pui mai multă decât au nevoie florile pentru a le permite să aibă o evoluție pozitivă. În cazul în care cozile florilor sunt lemnoase, de exemplu pentru trandafiri, va fi nevoie să umpli două treimi din vază cu apă.

Pentru florile care au cozi mai puțin rigide, de exemplu lalelele, pune apă sub jumătatea vazei. Contează și să nu pui imediat florile în apă, ci să lași apa să se stabilizeze înainte și să ajungă la temperatura camerei.

Florile se adaptează mai ușor la apa călduță, apropiată de temperatura ambiantă, decât la cea rece. În plus, dacă vei lăsa apa să se stabilizeze vei elimina bulele de aer care pot pătrunde în cozile florilor și vor periclita alimentarea cu apă.



3. Adaugă hrană pentru flori

Poți prepara foarte simplu un mix nutritiv pentru florile pe care le vei pune în vază. Amestecă o linguriță de zahăr cu o linguriță de înălbitor fără parfum și 2 lingurițe de suc de lime sau lămâie.

Pune ingredientele în apă și amestecă până când se dizolvă complet.



4. Pregătește cozile florilor

Pune florile lângă vaza pe care o vei folosi pentru a-ți da seama care este lungimea potrivită a cozilor. Îndepărtează frunzele uscate, dar și pe cele care vor fi sub apă pentru că se vor descompune rapid și vor introduce bacterii în cozile florilor.

Taie cozile florilor la lungimea potrivită, pe diagonală, pentru a preveni așezarea plată pe fundul vazei și a favoriza preluarea apei și a nutrienților. Pune imediat florile în apă pentru a evita contactul porțiunii tăiate cu apa și praful.



5. Alege un loc potrivit pentru flori

Este esențial să plasezi vaza cu flori într-un loc răcoros, departe de surse de căldură sau lumina directă a soarelui.

Nu este recomandat să pui vaza pe pervaz sau pe o zonă de curent dintre fereastră și ușă.

Nu pune florile în apropierea legumelor și fructelor. Florile tăiate așezate aproape de radiatoare sau alte aparate care emană căldură vor pierde mai multă apă decât pot absorbi cozile din vază, în timp ce fructele și legumele elimină gazul de etilenă, care poate cauza ofilirea florilor.