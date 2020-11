Sirop de brad: beneficii pentru sănătate

Siropul de brad se numără printre cele mai vechi remedii naturale folosite în țara noastră. Are numeroase beneficii pentru sănătate și este foarte simplu de obținut.



Siropul de brad se prepară de obicei din mugurii de brad, care sunt mult mai fragezi, aromați și bogați în substanțe active decât restul acelor de brad. Poate fi folosit pentru a trata diverse probleme de sănătate, dar poate fi consumat și ca o băutură delicioasă și aromată, adăugând apă plată sau apă minerală.



Ce beneficii are siropul de brad



Siropul de brad este cel mai cunoscut pentru capacitatea sa de a trata tusea și alte probleme respiratorii, însă beneficiile sale pentru sănătate sunt mult mai variate. Mugurii de brad conțin vitamina C, carotenoizi (substanțe cu efect antiinflamator și antioxidant), minerale precum potasiu și magneziu, dar și clorofilă, compus care ajută la vindecarea și regenerarea țesuturilor.



Iată ce beneficii are siropul de brad:



Beneficii sirop de brad: Îmbunătățește starea de spirit

Te-ai întrebat vreodată de ce mirosul de brad îți aduce atât de multă bucurie în fiecare iarnă, când împodobești bradul de Crăciun? Aroma de brad are un efect calmant și îmbunătățește starea de spirit datorită unor compuși numiți monoterpene. Aceștia sunt cei care oferă aromă multor plante, printre care și aroma specifică de conifere. Mirosul de brad combate stresul și are un efect benefic în cazul persoanelor care suferă de depresie.



Beneficii sirop de brad: Susține sănătatea sistemului respirator

Pentru că are efect antibacterian și antiinflamator, siropul de brad susține sănătatea sistemului respirator și combate tusea.

Este un remediu excelent pentru răceală și durerile în gât cauzate de răceală.



Beneficii sirop de brad: Echilibrează nivelul hormonilor

Un alt efect benefic al siropului de brad este echilibrarea nivelului hormonal. Dezechilibrele hormonale cauzează multiple afecțiuni, iar fitonutrienții din mugurii de brad contribuie la buna funcționare a sistemului endocrin.



Beneficii sirop de brad: Reduce durerile musculare

De multe ori, durerile musculare sunt cauzate de tensiunea musculară și de stres. Siropul de brad are efect relaxant și ajută la buna circulație a sângelui, ceea ce reduce durerea și crampele musculare.



Beneficii sirop de brad: Are efect anticancerigen

Studiile au arătat că monoterpenele, substanțele care oferă mirosul specific anumitor plante, inclusiv aroma de brad, au efect anticancerigen.

Acestea inhibă dezvoltarea celulelor canceroase în cazul mai multor tipuri de cancer, precum melanom (un tip de cancer de piele), cancer hepatic, de colon sau cancer de col uterin.



Cum să faci sirop de brad fără zahăr

De obicei, siropul din muguri de brad este preparat prin fierberea mugurilor de brad, peste care se adaugă o cantitate mare de zahăr pentru a se obține un sirop cu consistența mierii. Însă fierberea îndelungată a mugurilor de brad duce la pierderea fitonutrienților benefici. Pe de altă parte, conținutul ridicat de zahăr face ca acest preparat să fie periculos pentru sănătate.



O variantă fără fierbere este siropul de brad cu miere, obținut prin macerarea mugurilor de brad în miere de albine, neprocesată termic.

Tot ce trebuie să faci este să pui 150 de grame de muguri de brad în 600 ml de miere. Spală mugurii, tamponează-i cu hârtie absorbantă și lasă-i să se usuce bine timp de câteva ore. Adaugă-i în borcanul cu miere, amestecă și pune borcanul la frigider. Lasă la macerat timp de o lună, amestecând din când în când. Siropul de muguri de brad cu miere poate fi păstrat chiar și doi ani la frigider.