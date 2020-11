Fructoza creste riscul de hipertensiune arteriala

O dieta bogata in fructoza, cel mai dulce zahar natural creste riscul de hipertensiune arteriala, potrivit celui mai recent studiu publicat in Jurnalul Societatii Americane de Nefrologie.



O dieta bogata in fructoza, cel mai dulce zahar natural creste riscul de hipertensiune arteriala, potrivit celui mai recent studiu publicat in Jurnalul Societatii Americane de Nefrologie.



Expertii considera ca prin reducerea consumului de bauturi si alimente industriale se poate preveni aparitia hipertensiunii arteriale. Fructoza este cel mai dulce zahar natural care se foloseste in cantitati insemnate in produsele industriale, de aceea a intrat in atentia cercetatorilor care i-au suspectat efectele nocive. Dupa cum stim, hipertensiunea arteriala este o afectiune in continua crestere, fiind un factor de risc extrem de important pentru aparitia bolilor cardiovasculare si renale.



Pentru a verifica legatura dintre fructoza si hipertesiune, cercetatorii au analizat optiunile alimentare a peste 4.500 de voluntari sanatosi pe o perioada de trei ani.

Printre alimentele vizate care au o stransa legatura cu cresterea hipertensiunii sunt sucurile de fructe, bauturile carbogazoase, produsele de pariserie si dulciurile. Potrivit rezultatelor, participantii care au consumat 74 grame de fructoza in fiecare zi au prezentat un risc extrem de ridicat de a se confrunta cu valori crescute ale tensiunii arteriale.



"Studiul nostru a identificat un factor de risc pe care il putem modifica si controla in aceasta situatie. Cu toate acestea, mai sunt necesare si alte studii serioase care sa verifice daca intr-adevar o dieta saraca in fructoza poate sa previna dezvoltarea hipertensiunii arteriale si a complicatiilor asociate ei", explica dr. Diana Jalal de la Universitatea din Denver, Colorado pentru publicatia medicala Science Daily.



Fructoza, in toate produsele industriale



Aproape toate alimentele industriale contin zaharuri rapide, ascunse, ne atentioneaza prof. dr.

Gheorghe Mencinicopschi in cartea sa "Si noi ce mai mancam?". Aceste zaharuri rapide induc productia rapida si masiva a insulinei, "determinand hiperglicemie si rezistenta la insulina, epuizeaza functia pancreasului endocrin, sunt transformate in colesterol, grasimi si depozitate in tesutul adipos, declansand aparitia supraponderalitatii, obezitatii si sindromului metabolic", explica nutritionistul care precizeaza ca in categoria acestor zaharuri intra glucoza, fructoza, zaharoza, mierea si siropurile industriale.



Potrivit specialistului, fructoza este cel mai dulce zahar natural si are un index glicemic mai scazut(GI = 19), insa este sensibila la temperatura, formand compusi toxici. "De asemenea poate forma compusi toxici cu hemoglobina din sange, hemoglobina glicolizata crescand riscul de boli cardiovasculare", mai adauga specialistul in nutritie umana.



Ce inseamna pofta de dulce?



E normal sa poftesti la ceva dulce, insa nu trebuie sa exagerezi si sa recurgi la un consum exagerat de dulciuri procesate. Prof.

dr. Mencinicopschi spune ca pofta de dulce se poate traduce printr-o carenta de crom si magneziu, in prima faza. "Cromul este necesar pentru functionarea normala a hormonului hipoglicemiant - insulina. Cand insulina nu mai poate transporta glucoza din sange in interiorul celulelor pentru a fi transformata in energie, celulele sunt permanent infometate, inducand dorinta de dulce", explica nutritionistul.



Cum sa tii sub control hipertensiunea arteriala?



Potrivit OMS, hipertensiunea sau tensiunea arteriala crescuta reprezinta principala cauza de mortalitate cardiovasculara. Aceasta poate provoca accident vascular cerebral, infarct de miocard, insuficienta cardiaca si renala. Prin schimbarea stilului de viata, exercitii fizice si dieta. De asemenea, o scadere in greutate si reducerea consumului de alcool te pot ajuta sa-ti mentii tensiunea arteriala in limite normale.



- verifica-ti tensiunea in mod regulat;

- renunta la fumat si limiteaza consumul de alcool;

- nu uita sa faci sport in mod regulat;

- urmeaza o dieta sanatoasa: fara sare si cat mai multe fructe, legume, lactate;

- incearca sa slabesti (10 kg in minus se asociaza cu o reducere de 5-10 mmHg a tensiunii arteriale sistolice);

- relaxeaza-te si controleaza-ti stresul;

- respecta recomandarile medicului;

- nu uita sa iei medicamentele: antihipertensive, pentru controlul colesterolului si al anemiei.