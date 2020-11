Ce spun astrele azi, 9 noiembrie

Berbec

Va fi greu sa va treziti in postura in care pare ca sentimentele voastre o iau razna, insa se pare ca este o zi cu foarte multe sensibilitati, care va face destul de dificila colaborarea cu voi. Este drept ca aceasta stare stimuleaza creativitatea, inventivitatea, insa excesul de capricii va face rau, atat relatiei cu ceilalti, cat si activitatii propriu- zise. Criticismul exagerat la adresa celor din jur ar putea fi un alt factor care sa va transforme intr-o persona non-grata; si, uneori pe buna dreptate, pentru ca nu este cinstit sa cereti altora, ceea ce nici voi insiva nu reusiti sa faceti! Nu va fi o zi foarte reusita pentru voi, decat daca veti reusi sa mai estompati cate ceva din impulsivitatea care va incearca.



Taur

Astazi puteti folosi orice situatie pentru a invata ceva nou; experientele inedite pot fi si mai folositoare in acest sens, avand in vedere ca va pun, pentru prima data, intr-o anumita conjuncture. Fiti ceva mai toleranti cu cei din jur, incercati chiar sa ajutati, acolo unde vedeti ca nu exista suficienta forta sau expertiza. Factori externi nocivi ar putea influenta, in mod negativ, evolutiile in plan familial; ar trebui sa nu va mai lasati influentati atat de usor. La locul de munca este posibil sa apara unele responsabilitati suplimentare, care sa va limiteze drastic timpul liber; nu va va fi deloc pe plac aceasta situatie, care, in mod cert, va avea darul sa vastrice bune dispozitie.



Gemeni

Va este greu sa acceptati cand gresiti si, chiar mai greu este sa acceptati criticile; s-ar putea sa apara o serie de conflicte in familie, in cazuri de genul acesta. Ar fi mult mai intelept din partea voastra sa lasati mandria deoparte sis a faceti acel pas inapoi, mai ales ca dreptatea nu este de partea voastra. Consumul de carbohidrati va ofera energia necesara pentru a face fata solicitarilor zilei, insa, daca veti exagera, este posibil sa dobanditi proportii, iar acest lucru, in timp, se poate dovedi extrem de nociv. In relatiile cu juniorii, este nevoie sa va aratati toleranti si gata sa ascultati, chiar daca unele lucruri vi se par lipsite de importanta; nu sunt asa pentru interlocutorii vostri.



Rac

Locul de munca va fi un refugiu pentru voi, astazi; aici veti gasi conditiile pentru a va reface, avand in vedere ca este foarte posibil ca, in plan personal, sa aveti de-a face cu situatii destul de delicate si greu de solutionat. Nu este o solutie sa va afundati in munca, insa, astazi, pentru voi, ar putea fi varianta cea mai potrivita. Nu va putea fi vorba de asumarea unor decizii importante in plan personal, cata vreme exista germenii unor conflicte, care ar putea izbucni oricand. Este o situatie complicata si se pare ca nimeni nu preavrea sa ia initiativa unei discutii care sa ofere solutii. Pot sa survina chiar rupturi definitive in cuplu, in aceste conditii; depinde doar de cat de importanta este pentru voi aceasta relatie si de cat de interesati sunteti de conservarea ei.



Leu

Detineti calitatile necesare pentru a produce impresie, atat asupra colegilor, cat si asupra superiorilor. Siguranta cu care va prezentati punctele de veder poate fi unul din elementele care sa va aduca apreciere astazi, la locul de munca. In solutionarea conflictelor, puneti pret pe diplomatie, pentru a va mentine la inaltimea asteptarilor. Organizandu-va asa cum trebuie, din punct de vedere financiar, veti fi scutiti de alte probleme, care ar putea deriva din instaurarea haosului in acest domeniu al vietii voastre. Partea sentimentala a vietii voastre trebuie sa se bucure de aceeasi atentie; nu veti putea avea pretentii de la parteneri, atat vreme cat voi nu va implicati in sustinerea ei, asa cum trebuie.



Fecioara

Daca o anumita simptomatologie va da de gandit, ar trebui sa nu mai pierdeti timpul si sa va adresati unui specialist. Este posibil ca azi sa fiti ceva mai melancolici ca de obicei; evolutiile astrale predispun la asta. Empatia voastra se manifesta puternic, asa ca veti fi afectati nu doar de propriile voastre probleme, ci si de cele ale apropiatilor. Din pacate, este o stare psihica care poate sa devina patologica, daca nu faceti ceva ca sa indreptati lucrurile. Performantele profesionale vor fi destul de slabe; nici nu se poate sa aveti cine stie ce asteptari de la voi, atata timp cat sunteti in starea asta. Din pacate, altii ar putea sa aiba asteptari de la voi si sa va ceara sa va respectati angajamentele.



Balanta

Din pacate, astazi nu veti fi foarte in forma, din punct de vedere fizic; este posibil sa va confruntati cu dureri de cap, care sa va sacaie pe parcursul intregii zile. Puteti incerca sa tratati cu medicamente, insa nu exagerati cu ele. Daca lucrati la calculator, sa-r putea sa trebuiasca sa fiti ceva mai atenti la modul in care va solicitati ochii. Este absolut necesar sa va luati numeroase masuri de precautie, mai ales din pozitia de parinte; chiar daca juniorii nu vor aprecia asta, paza buna trece primejdia rea. Atitudinea voastra fata de acestia trebuie sa fie guvernatat de tact si diplomatie; discutati si explicate, pentru ca utilizarea fortei in astfel de situatii poate fi mai daunatoare.



Scorpion

O marire de salariu sau un bonus pentru munca prestata in ultima perioada, ar putea sa va pice de minune acum; veti fi destul de norocosi astazi, ca sa si primit asa ceva, cei mai multi dintre voi. Totusi, ar fi bine sa nu va facet idea planuri pentru a cheltui acesti banuti, pe cine stie ce chestii inutile; daca intrati in mall si dati frau liber la cumparaturi, s-ar putea sa mai trebuiasca sa mai veniti si cu bani de-acasa. Este important ca astazi sa va aratati generozitatea fata de cei din jur, insa nu este vorba doar de planul financiar se poate ca unii aprrpiati sa aiba nevoie doar de prezenta voastra sau de un sfat bine intentionat. Inspiratia nu va lipseste, insa nu este un moment prea potrivit pentru a va implicain planuri de renovare, de reamenajare; astazi este mai important sa petreceti timp cu cei dragi.



Sagetator

Tehnologia va va juca feste astazi si va contribui la cresterea satrii de nervozitate; v-ati planuit lucrurile intr-un anumit fel si, din cauza ca nu va puteti conecta asa cum trebuie la mijloacele tehnologice cu ajutorul carora va desfasurati activitatea, intrgul vostru program va fi dat peste cap. Daca ajungeti sa se puna problema si de ore suplimentare, atunci starea voastra psihica va suferi un declin evident. Incercati sa mentineti lucrurile cat mai simple posibil si nu mai faceti si voi in asa fel incat lucrurile sa se complice. In acest context, lucrurile, in plan sentimental, vor merge dezastruos; trebuie sa incercati sa va mai abtineti de la iesiri impulsive, pentru ca puteti ajunge in situatii pe care sa nu le mai puteti repara.



Capricorn

Ziua de astazi va insemna, in ceea ce va priveste, o pendulare permanenta intre diverse extreme; nu va fi bine sa treceti asa, de la una la alta, si, mai ales, de la un capat la altul. Cel mai bine ar fi sa gasiti, in toate, o cale de mijloc. Aveti tendinta de a va eschiva de la rezolvarea conflictelor, mereu asteptand pe ceilalti sa ia initiative. Nu este o tactica buna; riscati sa va confruntati cu probleme mult mai grave, pentru ca, in timp, tensiunile se pot acutiza. In plan profesional, trebuie sa va manifestati ceva mai rabdatori, sa nu grabiti lucrurile sa ajunga la finalitatea dorita; nu doar ca, in mute cazuri, s-ar putea ca asta sa nu se intample, ci sa va treziti ca trebuie sa luati totul de la inceput.



Varsator

Dificultatile financiare vor fi destul de suparatoare, astazi: din fericire, nu va dura prea mult. La locul de munca, vor exista numeroase lucruri care va vor nemultumi; criticile nejustificate pot doar sa va aduca resentimente din partea celor din jur. Nu actionati impulsiv si subiectiv, ci cat mai obiectiv cu putinta si analizand bine contextele. O persoana apropiata ar putea sa va fie de mare ajutor in sporirea increderii in sine; mereu este important sa avem pe cineva care poate sa ne ridice moralul, la nevoie. Daca, in ultima vreme, v-ati cam neglijat indatoririle familiale, mai ales fata de partener, ar trebui sa faceti neaparat ceva ca sa remediati acest lucr; nu va doriti ca relatia sa se raceasca, din cauza ignorantei voastre.



Pesti

Este important sa vorbiti, sa va implicati, sa va faceti cunoascute ideile; altfel, nimeni nu va sti ce puteti face, de ce sunteti in stare. Daca voi insiva nu va veti promova, este putin probabil s-o faca altcineva in locul vostru. Orgnaziarea timpului s-ar putea sa fie o problema majora, pentru voi, astazi; nu prea veti reusi sa va aranjati treburile, asa incat sa fiti cat se poate de eficienti, ba chiar veti avea numerosi timpi morti care va vor impune, in multe cazuri, efectuarea de ore suplimentare, pentru a finalize, mai ales treburile urgente. Fiti atenti la obiectele de valoare, acte si documente, si orice alte astfel de elemente importante, care ar putea fi ratacite usor; nu sunteti foarte focusati si ar fi bine sa va abtineti, astazi, de la a manevra astfel de itemi.