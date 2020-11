Incidente violente au avut loc în ultimele 24 de ore în mai multe oraşe americane

Incidente violente au avut loc în ultimele 24 de ore în mai multe oraşe din Statele Unite, unde americanii aşteaptă să afle cine va fi preşedintele ţării pentru următorii patru ani, notează joi dpa, citată de Agerpres.



În statul Oregon, din vestul ţării, guvernatoarea Kate Brown a solicitat intervenţia Gărzii Naţionale pentru a ţine sub control manifestanţii la Portland, unde aceştia au vandalizat magazine.



''În timp ce aşteaptă rezultatele alegerilor, oamenii din Oregon au dreptul la liberă exprimare şi la asociere paşnică. Dar violenţa politică, intimidarea şi distrugerea proprietăţii nu vor fi tolerate'', a scris Brown pe Twitter.



La New York, poliţia a dispersat mulţimea după ce unii protestatari au atacat forţele de ordine. Au fost confiscate mai multe arme de la manifestanţi.



În statul Arizona, din sud-vestul SUA, susţinători ai preşedintelui Donald Trump s-au strâns pentru a cere ca toate voturile din acest stat să fie numărate. Candidatul democrat, Joe Biden, are un mic avans în acest stat, dar voturile prin corespondenţă încă sunt în curs de procesare.



Americanii aşteaptă rezultatele din mai multe state, printre care Arizona, Georgia, Nevada şi Pennsylvania.



În statul Michigan, unde operaţiunea de numărare a voturilor nu s-a încheiat oficial, simpatizanţii lui Donald Trump s-au strâns miercuri pentru a cere oprirea numărării voturilor prin corespondenţă.



Înaintea alegerilor prezidenţiale din 3 noiembrie, Statele Unite au traversat mai multe luni de proteste după moartea, la începutul lunii mai, a lui George Floyd, un afro-american decedat la Minneapolis după ce a fost imobilizat aproape nouă minute sub genunchiul unui poliţist.



Protestele antirasism au cerut încetarea brutalităţilor poliţiei şi a inegalităţii rasiale, în vreme ce demonstraţiile mai recente din jurul datei alegerilor au revendicat o numărare a tuturor voturilor exprimate marţi.