Nimeni altcineva din întreaga lume nu are exact aceeași culoare a ochilor ca tine. Iar dacă ai ochii albaștri, atunci te poți lăuda că ești specială. Află câteva curiozități despre ochii albaștri.



Frumusețea ochilor albaștri este de necontestat. Numeroase persoane care au ochii căprui își doresc să fi avut ochii albaștri, motiv pentru care unele dintre ele apelează la purtarea lentilelor de contact colorate.



Descoperă 7 curiozități despre ochii albaștri



Ochii albaștri nu sunt, de fapt, albaștri

Nu există pigment albastru în ochi. Culoarea ochilor oamenilor este dată de un pigment numit melanină, același pigment care este responsabil și pentru culoarea pielii sau a părului. În cazul ochilor albaștri, acest pigment lipsește sau există într-o cantitate foarte mică. Nuanța de albastru este dată de lumina reflectată de iris. Este același efect care face ca marea sau cerul să pară albastre.



Ochii albaștri își pot schimba culoarea

Ochii albaștri par să aibă altă nuanță de albastru în funcție de condițiile de lumină.

Acest lucru se întâmplă pentru că ochii albaștri au această culoare datorită luminii care pătrunde și este reflectată de iris. Nuanța ochilor albaștri se modifică și în funcție de machiajul pe care îl porți.



Toți oamenii cu ochi albaștri au același strămoș

O echipă de cercetători de la Universitatea din Copenhaga, Danemarca, a descoperit că toți oamenii cu ochii albaștri ar putea fi înrudiți. În urmă cu aproximativ 6000-10.000 de ani toți oamenii aveau ochii căprui, dar la un moment dat gena care care controlează nivelul de melanină a suferit o mutație. Această mutație a limitat cantitatea de melanină care poate fi produsă și a dus la apariția ochilor albaștri. Cercetătorii sunt de părere că acest lucru s-a întâmplat prima dată în zona din nordul Mării Negre.

Toți oamenii care au ochii albaștri au această mutație a genei care controlează nivelul de melanină din iris și toți oamenii care au ochii albaștri au descendență europeană.

Ochii albaștri apar și în cazul persoanelor care au albinism, o mutație genetică în cazul căreia melanina lipsește complet de la nivelul pielii, părului sau ochilor.



Ochii albaștri sunt rari

Poate cunoști multe persoane cu ochii albaștri și nu ți se pare că este chiar o raritate. Dar acest lucru se întâmplă pentru că trăim în Europa, unde se află majoritatea persoanelor cu ochi albaștri. La nivel mondial, numai 8-10% din populația lumii are ochii albaștri. Ochii căprui sunt dominanți la nivel mondial, aproximativ 70% din populația lumii având ochii căprui.

Zonele în care se află cele mai multe persoane cu ochi albaștri sunt cele din nordul Europei, în țări precum Estonia, Danemarca și Finlanda, unde procentul ajunge la 85%. În Germania procentul celor cu ochi albaștri este de 75%, iar în Anglia este de 50%.

Uneori, ochii de culoare albastră pot fi întâlniți și la persoane din Orientul Mijlociu.



Mulți bebeluși se nasc cu ochii albaștri

Cei mai mulți bebeluși se nasc cu ochii albaștri. Ochii nou-născuților nu conțin melanină la nivelul irisului, partea ochilor care este colorată. După șase luni, genele copilului determină câtă melanină va exista în iris. În funcție de această cantitate, ochii pot rămâne albaștri sau pot deveni verzi sau căprui.



Persoanele cu ochii albaștri sunt mai sensibile la lumină

Dacă ochii tăi au o culoare deschisă, trebuie să-i protejezi cu atenție de soare. Oamenii care au ochii albaștri sunt mai sensibili la lumină. Melanina are rolul de a ne proteja pielea și ochii de razele UV. În cazul ochilor albaștri, melanina are un nivel foarte scăzut, ceea ce înseamnă că mai multă lumină poate pătrunde prin iris și poate afecta ochii.



Oamenii cu ochii albaștri au o toleranță mai mare la durere

Persoanele care au ochii deschiși la culoare au o toleranță mai mare la durere comparativ cu cei care au ochii de culoare închisă.

Cercetătorii de la Universitatea din Pittsburgh au realizat un studiu și au descoperit că femeile cu ochii albaștri sau verzi au simțit un nivel mai redus al durerii și au tolerat mai bine durerea în timpul travaliului. Specialiștii sunt de părere că genele responsabile pentru producția de melanină au influență și asupra toleranței la durere.