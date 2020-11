Accident spectaculos: Un tren a deraiat și a rămas suspendat la 10 metri înălțime, în sculptura unei balene

Un tren de metrou care a deraiat la o stație din afara orașului Rotterdam a rămas suspendat la 10 metri înălțime, pe sculptura unei cozi de balenă.



Din fericire, conductorul trenului de metrou nu a fost rănit și a reușit să se salveze. Incidentul a avut loc în primele ore ale dimineții de luni, iar la bordul trenului nu se aflau pasageri.



Maarten Struijs, artistul care a construit sculptura celor două cozi de balenă situată sub linia suspendată de metrou, a declarat că a fost surprins de faptul că sculptura a fost îndeajuns de rezistentă.



„Daunele asupra sculpturii nu mai contează”



„Nu mi-aș fi putut imagina niciodată acest lucru, însă i-a salvat viața conductorului. Daunele asupra sculpturii nu mai contează. Sunt surprins că este atât de rezistentă. În cazul unui plastic vechi de 20 de ani nu te aștepți să poată susține un tren de metrou”, a spus Maarten Struijs, artistul care a construit sculptura.



Opera de artă, care ar fi fost numită„ Saved by the Whale’s Tail” (Salvat de coada balenei), a fost montată în 2002 la stația de metrou De Akkers din Spijkenisse, la marginea orașului Rotterdam, în provincia Olanda de Sud. Sculptura este făcută din poliester întărit, scrie The Guardian.



„Va fi o adevărată provocare să înlăturăm trenul în siguranță”



Echipajele de intervenție au încercat, luni, să asigure zona. „Având în vedere complexitatea incidentului, vom avea nevoie de ceva timp. Va fi o adevărată provocare să înlăturăm trenul în siguranță”, a spus un purtător de cuvânt al autorităților din Rotterdam-Rijnmond.



Totuși, încă nu este clar ce a cauzat trenul să treacă de barierele din stație.