Vrei să îți crești nivelul de energie? Câteva soluții propuse de cercetători

Cercetătorii explică faptul că oboseala poate avea cauze multiple, datorându-se stilului de viață, nivelului de activitate sau chiar stresului.



Din ce în ce mai des, în lumea în care trăim ne poate face să trecem prin perioade în care avem un nivel foarte scăzut de energie, cu toate acestea, cauzele pot fi diferite de la persoană la persoană. Oboseala noastră se poate datora activității fizice pe care o depunem, dar poate avea și cauze psihologice, stresul jucând un rol important. Din această cauză, oamenii de știință ne recomandă unele modalități prin care ne-am putea reface nivelurile de energie, notează The Science Times.



Ceaiul verde

Cercetătorii explică faptul că a spus că nu există la fel de multă cofeină în ceaiul verde în comparație cu cafeaua. Cu toate acestea, datorită prezenței unui aminoacid cunoscut sub numele de L-teanină face ca ceaiul să fie eficient în scăderea oboselii și creșterea vigilenței unei persoane. Ceaiul verde nu numai că va scădea nivelul de stres, dar poate contribui și la îmbunătățirea calității somnului, ceea ce este esențial pentru a ne începe bine ziua.



Ginseng

Ginsengul este o plantă care crește încet și este unul dintre cele mai frecvente remedii pentru plante. S-a dovedit că produsele pe bază de ginseng stimulează creșterea energiei. Cercetătorii spun că ginsengul poate îmbunătăți semnificativ starea de bine și s-a dovedit că ajută la combaterea oboselii și la creșterea nivelului de energie. Ginsengul susține și echilibrează hormonii stresului, neurotransmițătorii și alte substanțe chimice eliberate de corpul uman.



Mâncarea cu un nivel glicemic redus

Consumul de alimente cu un indice glicemic scăzut ale căror zaharuri sunt absorbite încet poate ajuta la prevenirea stărilor de moleșeală care apare de obicei după consumul de zaharuri sau amidon procesat, acestea fiind absorbite rapid. Alimentele cu indice glicemic scăzut conțin grâu integral, legume bogate în fibre, migdale și uleiuri echilibrate precum uleiul de măsline. Dietele bogate în carbohidrați, în general, au cel mai puternic indice glicemic.



Kiwi

Kiwi este gustos, sănătos și un stimulent al nivelului de energie. Cercetătorii spun că creșterea aportului de magneziu poate ajuta la creșterea semnificativă a nivelului de energie. Kiwi, în special, are niveluri crescute de magneziu. Potrivit Universității din Otago, consumul a două fructe de kiwi pe zi poate îmbunătăți starea de spirit și crește nivelul de energie.