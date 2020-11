O familie din Străşeni, stăpână a unui beci vechi de peste o sută de ani

Tradiţional, în beciuri este păstrat vinul, dar şi diferite compoturi, murături şi alte bunătăţi pe care gospodinele le pregătesc pentru iarnă. Familia Ciorbă, din satul Cojuşna, raionul Străşeni, se mândreşte cu pivniţa din curte, care are peste 100 de ani. Pivniţa a rezistat în timp, a trecut şi prin războaie astfel a slujit nu doar pe post de hambar, dar şi de ascunziş, relatează Moldova1.



Când au procurat casa bătrânească, soţii Ciorbă au fost impresionaţi de beciul imens cu scări din stejar, despre care în sat se ştie că datează de mai bine de un secol. Pe timp de razboi a fost un refugiu pentru localnici împotriva bombardamentelor şi a rezistat în timp.



„Noi tare doream casa aceasta care era şi am aflat într-o zi că se vinde, era urât tare, era plin cu pamânt, o fost grădiniţă, o fost spital în caz de ceva era semnată, notată pivniţa ca adăpost”, a relatat Dorina Ciorbă, gospodină.



Dacă pereţii ar avea glas, vorbele lor ar povesti istorii impresionante din trecut, deoarece casa în care trăiesc gospodarii este o una cu o istorie lungă.



„Casa aceasta a aparţinut lui Ion Poeata, el a fost ridicat în Siberia, un om gospodar de aici din sat”, a mai spus Dorina Ciorbă.



În prima sală din beci, familia păstrează compoturile şi conservele pentru iarnă, iar a doua sală este cea în care sunt invitaţi oaspeţii.



„La noi intră toţi aici, toţi prietenii intră încoace, dar deam de iesit care şi cum pot scările îs cam măriţoare”, a spus Leonid Ciorbă, gospodar.



Gospodarul s-a laudat cu mica colecţie de vinuri pe care personal o suplineşte în fiecare an.



„Vin avem de mai multe feluri, iubesc să cumpăr chiar şi poamă caberne, avem sauvignion, aligoté”, a spus gospodarul.



În prezent acest loc subteran se bucură de ospitalitatea şi buna dispoziţie pe care o emană familia Ciorbă.



În trecut, beciurile reflectau prestigiul social şi nivelul de trai al gospodarului. Aici erau depozitate merindele şi butoaiele cu vin. În prezent, tot mai mulţi oameni de la sate îşi amenajează beciurile în aşa mod, încât să poată găzdui şi oaspeţii.