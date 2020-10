Știai că varza este unul dintre cele mai sănătoase alimente? Are un conținut bogat de fibre și puține calorii. Dacă o consumi în mod regulat, îți vei îmbunătăți starea de sănătate și îi vei oferi corpului tău substanțele nutritive esențiale.



Vei avea parte de vitaminele A, C, E și B, precum și de minerale și antioxidanți puternici, cum ar fi calciul, acidul folic și potasiul. Datorită combinației sale de substanțe nutritive puternice, varza este considerată de mulți experți un aliment puternic, care ne poate ajuta să combatem răcelile, să îmbunătățim digestia și să prevenim apariția cancerului. Dacă ai în continuare îndoieli, mai jos poți regăsi mai multe beneficii pentru sănătate ale verzei.



Care sunt beneficiile pentru sănătate ale verzei?



1. Poate accelera vindecarea rănilor

Știai că aplicarea topică a verzei poate fi utilă pentru a accelera vindecarea rănilor, dar și pentru a reduce umflarea sânilor, glandelor, vânătăilor? Adesea, femeile folosesc comprese de varză pentru a atenua durerea și disconfortul cauzat de alăptare. Pentru a pregăti o compresă de varză, întinde o foaie de varză cu ajutorul unei sticle sau al unui sucitor.

Apoi, încălzește frunza în apă clocotită pentru o secundă sau două. Așază frunza caldă pe rană și las-o timp de mai multe ore. Dacă este necesar, repetă procedeul cu o frunză nouă.



2. Curăță stomacul și colonul

Sucul făcut din varză este eficient pentru curățarea stomacului și a colonului. De asemenea, poate ameliora diareea și inflamația intestinelor. Bea două pahare de suc proaspăt de varză în fiecare zi. Pentru scopuri digestive, folosește varza verde.



3. Poate trata anemia

Pentru a combate anemia în mod natural, multe persoane folosesc varza, adică 1-2 pahare de suc de varză proaspătă în fiecare zi. Acest procedeu este eficient datorită faptului că varza este bogată în clorofilă, care este un pivot pentru formarea sângelui.

Având în vedere acest lucru, varza poate fi de ajutor pentru persoanele care suferă de anemie.



4. Poate trata ulcerele peptice

Sucul de varză este recomandat pentru persoanele care au fost diagnosticate cu ulcer peptic. Acesta trebuie consumat în mod regulat, adică un pahar sau două pe zi pentru un efect optim.



5. Este perfectă pentru diete

Datorită efectelor sale de curățare a corpului, varza este un aliment excelent care va elimina apa în plus, va îmbunătăți metabolismul și te va ajuta să menții o greutate sănătoasă.



6. Curăță ficatul

Pentru a optimiza funcționarea ficatului, asigură-te că mănânci varză în mod regulat. Aceasta are caracteristici antiinflamatorii, îți hidratează corpul și atenuează durerile de cap declanșate de toxinele din ficat.



Cum să consumi varza



Pentru a beneficia de calitățile sale, cel mai bine este să mănânci varza crudă. O poți da pe răzătoare sau tăia mărunt și combina cu ulei de măsline, oțet și sare.

Pentru un gust și mai bun, poți adăuga și morcovi în această salată.



O altă modalitate de a profita de avantajele verzei este prin consumul unei băuturi de varză. Aceasta este utilă pentru tratamentul infecțiilor de la nivelul gâtului și plămânilor. Pentru a-l prepara, amestecă sucul proaspăt de varză cu puțină miere. Adu amestecul la fierbere și apoi așteaptă să se răcească. Consumă 5-6 linguri pe zi din această băutură.



Nu în ultimul rând, varza murată este un supliment extrem de hrănitor și gustos. O poți consuma în mod regulat, alături de alte preparate.