Alimente care îmbunătățesc memoria rapid

Concentrarea și performanțele ridicate în cadrul unui ritm agitat de lucru duc la stres și epuizare mentală. La ce alimente care îmbunătățesc memoria poți să apelezi?



Vestea bună este că efectele negative ale eforturilor cognitive mari pot fi prevenite. Alimentele pentru creier combinate cu un regim sănătos de somn și exerciții fizice îmbunătățesc memoria, concentrarea și intelectul. În plus, multe alimente pe care le consideri de obicei dăunătoare pentru dietă îmbunătățesc funcția creierului și reduc riscurile pentru sănătatea creierului.



Ce alimente care îmbunătățesc memoria ar trebui să incluzi în dieta ta?



Cum îmbunătățește mâncarea sănătatea creierului? Cercetările demonstrează că elementele specifice conținute în diferite alimente influențează pozitiv sistemele moleculare și susțin funcția cognitivă. Aminoacizii susțin neurotransmițători, substanțele chimice endogene care transmit semnale între celulele nervoase. Glucoza este principala sursă de energie pentru creierul uman. Aproape toată energia pe care o consumă creierul este derivată din glucoză. Acizii grași ajută celulele nervoase. Aceștia aduc nutrienții esențiali în celulele creierului și rețin toxinele nocive.



Antioxidanții protejează celulele creierului prin inhibarea oxidării, reducând efectele sale negative și eliminând agenții oxidanți din organism.



Știind ce substanțe sunt bune pentru sănătatea creierului, este mai ușor să alegi alimentele care îmbunătățesc memoria, susțin sănătatea creierului și o protejează de factorii care o pot deteriora. Multe alimente sunt cunoscute ca având efecte pozitive asupra sănătății cognitive, așa că poți alege și tu din lista de mai jos.



Alimente pentru o memorie mai bună



1. Nuci și semințe

Nucile, cum ar fi migdalele și nucile normale, conțin acizi grași omega-3 de care creierul are nevoie pentru funcția sa și vitamina E antioxidantă, care protejează celulele nervoase și reduce riscurile pentru sănătatea creierului. Cerealele integrale, fasolea și semințele de floarea-soarelui, dovleac și altele reprezintă, de asemenea, o sursă importantă de aminoacizi și zinc, îmbunătățind astfel memoria și contribuind la claritatea mentală.

Nutriționiștii recomandă consumul de nuci și semințe ca o gustare sănătoasă. O mână plină de nuci și semințe este suficientă pentru a-ți satisface foamea dintre mese și pentru a acoperi necesarul zilnic de substanțe care susțin funcția creierului.



2. Somon și alți pești grași

Somonul este o altă sursă de acizi grași omega-3, care mențin sănătatea creierului. Acizii grași esențiali conținuți de peștii grași, cum ar fi tonul, heringul și sardinele, au un efect protector asupra creierului în procesul de îmbătrânire prin reducerea riscului de apariție a bolii Alzheimer. Pe termen scurt, aceșta prezintă efecte pozitive asupra sănătății cognitiv-comportamentale: reduc semnificativ riscul și simptomele depresiei, ADHD și anxietății.



3. Legume cu frunze verzi

Bogate în antioxidanți și vitamina C, legumele cu frunze verzi sunt cunoscute pentru efectele lor pozitive asupra bunăstării generale și a clarității minții. În plus, legumele precum broccoli, kale și avocado luptă împotriva cancerului.

Acestea conțin vitamina K, ce luptă împotriva lipsei de concentrare, previne boala Alzheimer și funcționează ca o substanță anti-aging. Spanacul și varza kale conțin, de asemenea, vitamina B, care stimulează creierul și fierul și ajută la transferul oxigenului în creier.



4. Ciocolată neagră

Presupunem adesea că mâncarea sănătoasă nu este gustoasă și că dulciurile noastre preferate nu sunt sănătoase, dar acest lucru nu este adevărat. Îmbinarea utilului cu plăcutul este posibilă atunci când vine vorba de ciocolată. Cu cât este mai neagră, cu atât mai bine - cea mai bună alegere este cea care conține peste 70% cacao. Ciocolata neagră are un conținut bogat de flavonoide care stimulează circulația sângelui în creier și elemente precum fier, mangan, cupru și magneziu, care oferă energie și susțin multe funcții ale corpului. Consumul de cacao îmbunătățește funcția cognitivă, reduce stresul și protejează sănătatea mintală.



5. Roșii

Roșiile conțin carotenoide care protejează grăsimea din organism. Creierul este în principal alcătuit din grăsimi, așa că această funcție este deosebit de importantă pentru el.

Roșiile sunt o sursă excelentă de două tipuri de carotenoide: licopen și beta-caroten. Sunt antioxidanți puternici, care protejează celulele creierului de daunele provocate de radicalii liberi, reglează creșterea celulelor, au efecte anti-îmbătrânire și îmbunătățesc memoria.



6. Ouă

Multe persoane consumă ouă ca o sursă de proteine, dar acestea sunt mai valoroase pentru sănătate decât credeai. Conțin colină, care echilibrează enzimele esențiale pentru sănătatea mintală. Ouăle sunt o modalitate sigură de a consuma colesterol ce întărește celulele și structurile creierului. Ouăle conțin și antioxidanți și grăsimi sănătoase care protejează creierul.