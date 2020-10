Maşinile electrice sunt tot mai populare în Moldova

Maşinile electrice sunt tot mai populare în Republica Moldova. Doar timp de doi ani numărul acestora a crescut de 20 de ori. Totodată, a fost dezvoltată şi infrastructura de prize electrice pe întreg teritoriul ţării. În total, în prezent, sunt circa 70 de prize pentru încărcarea automobilelor electrice, 30 dintre ele fiind amenajate în cadrul unui proiect implementat de PNUD Moldova. Pentru a testa eficacitatea amplasării acestor staţii, un grup de şoferi a pornit într-un tur cu automobile electrice, relatează Mesager.



Vladimir Zaporojan este printre maratoniştii activi la tururile maşinelor electrice. Pasionat de acest tip de automobile, Vladimir a decis să înfiinţeze o firmă ce oferă în arendă doar maşini total eco. Este prima companie din ţară de acest gen. Înfiinţată acum un an, compania dispune de şapte maşini electrice, care se bucură de popularitate, susţine bărbatul.



Iubitorii de maşini electrice îşi propun ca în acest an să traverseze pentru prima dată ţara de la sud până la nord într-o singură zi. Astfel, vor parcurge 500 de km, perioadă în care vor testa cât de eficiente sunt staţiile de încărcare.



În ţara noastră infrastructura staţiilor de alimentare cu electricitate este în proces de dezvoltare. În prezent sunt amplasate doar 70 de încărcătoare. 30 dintre acesta au fost instalate în cadrul unui proiect naţional susţinut de PNUD Moldova, celelalte de către companii private.



„În baza parteneriatului nostru s-a mărit considerabil numărul de încărcătoare, în 2018 când am început proiectul în ţară nu erau mai mult de zece de staţii de încărcare şi doar 40 vehicule electrice”, a declarat Simion Berzoi, ofiţer de proiect la PNUD Moldova.



În prezent, în Republica Moldova sunt înmatriculate peste o mie de maşini electrice.